Tuja scena

Sydney Sweeney je morala na hitro izgubiti skoraj 15 kilogramov

Los Angeles, 17. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
Sydney Sweeney je podrobno opisala obdobje, ko je morala za filmsko vlogo v novem boksarskem filmu o Christy Martin pridobiti precej teže, nato pa jo v rekordnem času tudi izgubiti. Pojasnila je, da je to dosegla z drastično spremembo prehrane in povečano telesno aktivnostjo.

Sydney Sweeney je spregovorila o strogi dieti, ki ji je omogočila, da je v manj kot dveh mesecih izgubila 14 kilogramov. Igralka je v intervjuju za People pojasnila, da se je za nov boksarski film Christy zredila zaradi prekomernega uživanja hrane.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney FOTO: Profimedia

Da bi shujšala, je 28-letnica nehala telovaditi in zmanjšala uživanje vseh beljakovinskih napitkov, ki jih je pila za biografski film o Christy Martin, kar ji je omogočilo, da je izgubila mišično maso, ki jo je med snemanjem uspela pridobiti. "To je prva stvar, ki izgine. Pred maščobo," je pojasnila in dodala, da ji je mišice uspelo izgubiti v dveh tednih.

Preostanek poti pa je bil precej težji, morala se je držati stroge, zdrave diete, opraviti pa je morala tudi veliko kardio vadbe, da bi se vrnila k svoji tipični vitki postavi. Do željenega rezultata pa je morala priti v sedmih tednih, saj je nato že začela s snemanjem tretje sezone serije Evforija in filma Služkinja, ki v ZDA izide prihodnji mesec.

"Morala sem biti res stroga do sebe," je dejala in priznala, da je izjemno hvaležna za svoj hiter metabolizem. "Nočem reči, da je to zelo enostavno. Ampak vse življenje sem bila zelo aktivna oseba. Bila sem zelo aktiven otrok in vedno sem bila precej aktivna in sem imela dober metabolizem. Lahko se zredim, lahko pa tudi shujšam," je sklenila.

Izsek iz filma Christy.
Izsek iz filma Christy. FOTO: Profimedia

Sweeneyjeva je svojo vlogo v biografskem filmu, ki ga je režiral David Michôd, napovedala oktobra 2024. "Poglobila sem se v treninge, da bi oživila zgodbo neverjetne ženske – prave prvakinje, ki se je bojevala tako v ringu kot zunaj njega," je tedaj zapisala na Instagramu in dodala: "Njena pot je dokaz odpornosti, moči in upanja, in v čast mi je, da lahko stopim v njeno kožo in delim njeno močno zgodbo."

Film se sicer med gledalci ni najbolje obnesel in v tamkajšnje blagajne ni prinesel ogromno denarja, zvezdnici pa to menda ni zlezlo pod kožo. Pred kratkim je svojim sledilcem zagotovila, da se umetnost ne ustvarja vedno zgolj za številke, ampak tudi za vpliv, ki ga doprinese. 

Sydney Sweeney igralka film vloga Christy
Papež je v Vatikanu gostil filmske zvezde: v dar prejel posebno darilo

