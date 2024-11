Sydney Sweeney: Medsebojna podpora žensk v Hollywoodu je lažna

Zvezdnica filma Samo ne ti Sydney Sweeney je prepričana, da je medsebojna podpora med ženskami v filmski in televizijski industriji v Hollywoodu lažna. 27-letnica, ki je nastopila tudi v serijah Evforija in Beli lotus, je v nedavnem intervjuju za Vanity Fair dejala, da se v resnici vsi samo pretvarjajo, da se podpirajo, s tem pa prikrivajo zahrbtne govorice.

Sydney Sweeney je v nedavnem intervjuju za Vanity Fair spregovorila o odnosih, ki vladajo v Hollywoodu, ob tem pa razkrila, da je medsebojna podpora žensk v filmski industriji popolnoma lažna, spomnila pa se je tudi nedavnih nesramnih komentarjev na svoj račun, v katerih je ena od producentk dejala, da 27-letnica ne zna igrati in da niti ni tako lepa.

"V tej industriji vsi govorijo, da ženske vzpodbujajo in podpirajo druga drugo, a nič od tega ni res. Vse to je lažno in je le fasada za vse tiste stvari, ki se dogajajo v ozadju in govorice, ki krožijo za hrbti," je povedala zvezdnica, ki se je pred meseci branila nesramnih komentarjev ene od producentk, ki je v nekem intervjuju dejala, da ne razume vzhičenosti, ki obdaja mlado igralko, saj po njenem mnenju ta niti ne zna igrati niti ni tako lepa.

"Boleče je, ko ženska ponižuje drugo žensko, še posebej, če gre za nekoga, ki je uspešen in opravlja drugačen poklic znotraj industrije, potem pa ponižuje mlajšo kolegico, ki res trdo gara in upa, da bo uresničila svoje sanje, njeno delo pa blatijo in diskreditirajo," je igralka po več mesecih komentirala nesramno obnašanje producentke. Sweeney, ki velja za eno bolj uspešnih igralk mlade generacije, je nato na glas razmišljala, zakaj bi lahko bilo tako: "Vzgojene smo bile tako in celo življenje smo verjele, da je lahko uspešna zgolj ena ženska. Le ena ženska lahko dobi moškega in le ena ženska lahko postane vse, kar si želi. Prav zato vse ostale čutijo, da se morajo boriti proti drugim ali pa skupaj z ostalimi uničiti tisto eno, namesto da bi res druga drugo vzpodbujale. Te stvari mi še vedno niso jasne. Sama se le trudim delati najboljše, kakor znam. Zakaj me torej napadajo?"

Aprila je filmska producentka Carol Baum, ki je sodelovala pri filmih Smrtonosna dvojčka in Izganjalka vampirjev, o Sweeney dejala:"Obstaja igralka, ki je sedaj vsem všeč, to je Sydney Sweeney. Ne razumem je. Na letalu sem gledala njen film Samo ti ne, ker sem ga želela pogledati in vedeti, kdo je ona in zakaj vsi govorijo o njej. Pogledala sem ta negledljiv film in opravičujem se vsem, ki jim je bil všeč, romantična komedija, v kateri se dva sovražita med seboj."