Svetli način
Tuja scena

Sydney Sweeney na detektorju laži razkrila, ali so njene prsi naravne

Los Angeles, 13. 12. 2025 14.24 | Posodobljeno pred 1 uro

28-letna igralka Sydney Sweeney je spet naslovila vse govorice na račun svojega videza. Priklopljena na detektor laži je odgovorila na vprašanje, ali so njene prsi, o katerih so tuji mediji zapisali že marsikaj, naravne.

Igralka Sydney Sweeney se mudi na promociji filma Housemaid, v sklopu katere so jo pri reviji Vanity Fair priklopili na detektor laži. Njena stanovska kolegica Amanda Seyfried jo je nato postavila pred številna vprašanja, med drugim tudi, ali so njene prsi, o katerih so tuji mediji zapisali že marsikaj, naravne.

Sydney Sweeney na detektorju laži razkrila, ali so njene prsi naravne
Sydney Sweeney na detektorju laži razkrila, ali so njene prsi naravne FOTO: Profimedia

"Nedavno se je pri marsikomu porajalo vprašanje. Moram te vprašati. So tvoje prsi naravne?" je Amanda vprašala Sydney, ta pa ji je jasno in glasno odgovorila: "Da. Nikoli si nisem ničesar popravila." Nadzornica detektorja je nato pritrdila, da 28-letnica govori resnico. "Se jih lahko dotaknem?" je nato šaljivo dodala Amanda, Sydney pa ji je dejala: "Seveda!"

Zvezdnica je o lepotnih popravkih spregovorila tudi za revijo Allure in vse govorice ovrgla z besedami: "Nikoli si nisem ničesar popravila. Tako se bojim igel, da nimate pojma." Tudi zaradi tega telo igralke ne krasi nobena tetovaža. "Ne moreš primerjati moje fotografije, ko sem bila stara 12 let, s fotografijo, na kateri sem bila stara 26 let, narejeno s profesionalnim ličenjem in osvetlitvijo! Seveda bom videti drugače. Vsi na družbenih omrežjih so nori."

Ko je bila mlajša, je Sydney sicer razmišljala o lepotnem popravku, s katerim bi svoje prsi zmanjšala, a ji je takrat mama namignila, naj z odločitvijo počaka, saj bi jo kasneje lahko obžalovala. "In tako sem vesela, da tega nisem storila. Všeč so mi. Sta moji najboljši prijateljici," je še dejala zvezdnica.

Naslednji članek

'Prijatelji' združili moči v poklon pokojnemu Matthewu Perryju

