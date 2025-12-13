Sydney Sweeney na detektorju laži razkrila, ali so njene prsi naravne

Igralka Sydney Sweeney se mudi na promociji filma Housemaid , v sklopu katere so jo pri reviji Vanity Fair priklopili na detektor laži. Njena stanovska kolegica Amanda Seyfried jo je nato postavila pred številna vprašanja, med drugim tudi, ali so njene prsi, o katerih so tuji mediji zapisali že marsikaj, naravne.

"Nedavno se je pri marsikomu porajalo vprašanje. Moram te vprašati. So tvoje prsi naravne?" je Amanda vprašala Sydney, ta pa ji je jasno in glasno odgovorila: "Da. Nikoli si nisem ničesar popravila." Nadzornica detektorja je nato pritrdila, da 28-letnica govori resnico. "Se jih lahko dotaknem?" je nato šaljivo dodala Amanda, Sydney pa ji je dejala: "Seveda!"

Zvezdnica je o lepotnih popravkih spregovorila tudi za revijo Allure in vse govorice ovrgla z besedami: "Nikoli si nisem ničesar popravila. Tako se bojim igel, da nimate pojma." Tudi zaradi tega telo igralke ne krasi nobena tetovaža. "Ne moreš primerjati moje fotografije, ko sem bila stara 12 let, s fotografijo, na kateri sem bila stara 26 let, narejeno s profesionalnim ličenjem in osvetlitvijo! Seveda bom videti drugače. Vsi na družbenih omrežjih so nori."

Ko je bila mlajša, je Sydney sicer razmišljala o lepotnem popravku, s katerim bi svoje prsi zmanjšala, a ji je takrat mama namignila, naj z odločitvijo počaka, saj bi jo kasneje lahko obžalovala. "In tako sem vesela, da tega nisem storila. Všeč so mi. Sta moji najboljši prijateljici," je še dejala zvezdnica.