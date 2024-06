Sydney Sweeney na vodnem skuterju pozirala fotografu

Njena razkošna vila se razprostira na 7.720 kvadratnih metrih in ima šest spalnic, osem kopalnic, veliko kuhinjo, vinsko sobo, ki lahko sprejme 520 steklenic vina, in ogromen akvarij. V hiši je tudi telovadnica in soba za igre, kjer zvezdnica lahko preživlja čas s svojimi prijatelji.

Nič drugače pa ni bilo niti pretekli, s soncem obsijanim, vikend, ki ga je izkoristila za številne vodne aktivnosti in druženje s prijatelji ter zaročencem Jonathanom Davinom. Skupaj s prijateljico sta se vozili na vodnem skuterju in napihljivi banani, nato pa se je 26-letnica odločila še za malo supanja in nastavljanja sončnim žarkom. S svojimi zapeljivimi oblinami seveda ni ostala neopažena, v objektiv so jo ujeli tudi radovedni fotografi. A zvezdnice očitno to ni zmotilo, saj se je ob tem, ko jih je opazila, celo nasmehnila in zapozirala na vodnem skuterju.