Sydney Sweeney preklicala poroko, a z zaročencem naj še ne bi obupala nad zvezo

Priljubljena igralka Sydney Sweeney in njen zaročenec Jonathan Davino naj bi po poročanju več ameriških medijev zaradi 'velikih težav' odpovedala napovedano poroko. "Imata velike težave, vendar se nista popolnoma razšla," je neimenovan vir dejal za US Weekly . Odpoved poroke naj bi bila začasna, saj naj bi še vedno delala na njuni zvezi.

Zvezdnika sta se začela dobivati leta 2018, poročiti pa bi se morala to pomlad. Za napetost v zvezi naj bi bila po navedbah omenjenega vira kriva tudi izjemno uspešna igralska kariera Sweeneyjeve. Mediji so v začetku meseca med drugim poročali, da naj bi 27-letnica in 41-letnik že mesec dni živela ločeno. Kljub temu so Davina teden dni zatem opazili v zvezdničinem domu v Los Angelesu.

Zvezdnica je še dodatno podžgala govorice o težavah v zvezi, ko je s svojega Instagram profila zbrisala fotografijo silvestrskega poljuba z zaročencem. Zvezdnika so fotografi sicer nazadnje skupaj ujeli sredi januarja.