Sydney Sweeney naj bi zaradi ljubezni razmišljala o spremembi vere. Po informacijah revije Page Six naj bi zveza med igralko in glasbenim menedžerjem Scooterjem Braunom postajala vse resnejša, par pa naj bi načrtoval tudi otroke. Ravno to naj bi zvezdnico spodbudilo k resnemu razmisleku o spreobrnitvi v judovsko vero. "Pogovarjata se o tem, da bi si ustvarila družino, Scooterju pa je to vprašanje zelo pomembno," je povedal vir za omenjeni medij.

Nekdanji menedžer Justina Bieberja naj bi nameraval na kolena poklekniti že v prihodnjih mesecih, Sweeney pa je bila v preteklosti že opažena na judovskih verskih obredih. Skupaj sta bila opažena tudi na bogoslužju ob judovskem novem letu, roš hašani, v sinagogi v Connecticutu. "Sedela sta v zadnjem delu," je povedal očividec. O tem, da Sweeney razmišlja o spreobrnitvi, je prvi poročal spletni portal DeuxMoi , Page Six pa zdaj navaja, da naj bi se zvezdnica že sestala z dvema rabinoma. Postopek spreobrnitve v judovstvo lahko traja od enega do štirih let, vključuje temeljit študij vere, kandidat pa potrebuje tudi rabina, ki ga pri tem spremlja.

Vir blizu zaljubljencev je pred tem razkril tudi, da Braun svojo partnerico vidi kot sodobno Marilyn Monroe. Poleg tega, da obe veljata za seks simbola svojega časa, ju povezuje še ena zanimivost: Monroe se je po poroki s svojim tretjim možem, dramatikom Arthurjem Millerjem, prav tako spreobrnila v judovstvo.

Lanskega marca je v javnost prišlo, da je Sydney Sweeney po skoraj sedmih letih končala zaroko z Jonathanom Davinom. Čez nekaj mesecev, junija, pa je na poroki Jeffa Bezosa spoznala menedžerja Brauna.