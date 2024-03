Sydney Sweeney: Nikoli nisem poskusila kave in potrebujem samo dve uri spanca

Sydney Sweeney lahko preživi dan brez pitja kave in z le dvema urama spanca in normalno funkcionira.

Ko so jo vprašali o njeni rutini glede zajtrka, je povedala: "Nikoli nisem poskusila kave. Pijem samo vodo. Za zajtrk imam rada skledo jagodičevja. Mogoče nekaj granole, slanine, rogljičkov, ampak vedno posežem po jagodičevju." V intervjuju je Sweeneyjeva povedala, da ji je všeč visoko intenzivna vadba za celotno telo in da se običajno vsako jutro zbudi ob 7.30.

Zvezdnica je spregovorila še o svojem hobiju in ljubezni do starih avtomobilov ter prenovi njenega avtomobila: "Imam avto, ki ga bom zažgala. Nočem še pokvariti presenečenja, ker ko ga bom, bom to objavila na svojem TikToku. Imam ga pa že nekaj časa."