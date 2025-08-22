Svetli način
Tuja scena

Sydney Sweeney o kontroverznem milu: Kritizirala so me večinoma dekleta

Los Angeles, 22. 08. 2025 07.54 | Posodobljeno pred 34 minutami

R. M.
Sydney Sweeney je prvič spregovorila o pogromu, ki ga je bila deležna po lansiranju mila iz vode, v kateri se je kopala. "Kritizirala so me večinoma dekleta, kar se mi je zdelo zelo zanimivo," je dejala.

Ameriška igralka Sydney Sweeney je v zadnjih tednih večkrat razburila javnost. Še preden je polnila naslovnice zaradi kampanje modne znamke kavbojk, v kateri so se poslužili besedne igre, ki je poskrbela za pogrom, je zvezdnica presenetila z lansiranjem mila iz vode, v kateri se je kopala. 

Milo iz vode, v kateri se je kopala Sydney Sweeney, so prodali v nekaj sekundah.
Milo iz vode, v kateri se je kopala Sydney Sweeney, so prodali v nekaj sekundah. FOTO: Profimedia

V nedavnem intervjuju za The Wall Street Journal je zvezdnica prvič spregovorila o kontroverznem milu. "Pomembno je imeti prst na srčnem utripu tega, kar ljudje govorijo, saj je vse pogovor z občinstvom," je odgovorila na vprašanje, kako spremlja dojemanje njenih izdelkov.

Preberi še 'Bizarno': Sydney Sweeney prodaja milo iz vode, v kateri se je kopala

Po njenih besedah so kritike na milo prišle predvsem s strani deklet. "To se mi je zdelo res zanimivo. Vsem je bila všeč ideja o kopalni vodi Jacoba Elordija," je dejala. Elordi je lani namreč izdal kopalno svečo. Kljub kritikam je bilo Sweeneyjino milo prodano v sekundah.

Za še več dvignjenih obrvi kot milo pa je poskrbela že omenjena kampanja kavbojk. Negativni odzivi so šli v smeri, da zvezdnica z njo promovira belo raso. Na plakatih in posnetkih je namreč pisalo: "Sydney Sweeney ima odlične gene." Zadnjo besedo so nato prečrtali in jo nadomestili s "kavbojke" (v angleščini besedi genes in jeans predstavljata blizuzvočnici).

