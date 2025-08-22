Sydney Sweeney o kontroverznem milu: Kritizirala so me večinoma dekleta

Ameriška igralka Sydney Sweeney je v zadnjih tednih večkrat razburila javnost. Še preden je polnila naslovnice zaradi kampanje modne znamke kavbojk, v kateri so se poslužili besedne igre, ki je poskrbela za pogrom, je zvezdnica presenetila z lansiranjem mila iz vode, v kateri se je kopala.

Milo iz vode, v kateri se je kopala Sydney Sweeney, so prodali v nekaj sekundah.

V nedavnem intervjuju za The Wall Street Journal je zvezdnica prvič spregovorila o kontroverznem milu. "Pomembno je imeti prst na srčnem utripu tega, kar ljudje govorijo, saj je vse pogovor z občinstvom," je odgovorila na vprašanje, kako spremlja dojemanje njenih izdelkov.

Po njenih besedah so kritike na milo prišle predvsem s strani deklet. "To se mi je zdelo res zanimivo. Vsem je bila všeč ideja o kopalni vodi Jacoba Elordija," je dejala. Elordi je lani namreč izdal kopalno svečo. Kljub kritikam je bilo Sweeneyjino milo prodano v sekundah.

Za še več dvignjenih obrvi kot milo pa je poskrbela že omenjena kampanja kavbojk. Negativni odzivi so šli v smeri, da zvezdnica z njo promovira belo raso. Na plakatih in posnetkih je namreč pisalo: "Sydney Sweeney ima odlične gene." Zadnjo besedo so nato prečrtali in jo nadomestili s "kavbojke" (v angleščini besedi genes in jeans predstavljata blizuzvočnici).