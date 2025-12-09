Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Sydney Sweeney o lepotnih posegih: Nikoli si nisem ničesar popravila

Los Angeles, 09. 12. 2025 09.02 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
6

Zvezdnica Sydney Sweeney je v novem intervjuju poudarila, da kljub govoricam ni prestala nobene plastične operacije. Kot razlog navaja velik strah pred iglami, njena spremenjena podoba skozi leta pa naj bi bila posledica profesionalnega ličenja, dobre osvetlitve in ne posegov.

Sydney Sweeney je v novem intervjuju ovrgla izjemno glasne govorice, da je v preteklosti prestala različne plastične operacije. Za revijo Allure sta s soigralko iz serije Housemaid Amando Seyfried spregovorili o različnih temah, med drugim pa je v nekem trenutku Sweeney nagovorila svoje oboževalce in širšo javnost, ko se je dotaknila vprašanja o različnih lepotnih popravkih. "Ovrzimo jih vse. Mislim, nikoli si nisem ničesar popravila," je dejala in dodala: "Tako se bojim igel, da nimate pojma." O svojem strahu je spregovorila že pred nekaj meseci v pogovoru za Variety, ko je priznala, da zaradi tega nima tetovaž.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney FOTO: Profimedia

Igralka je v Hollywood vstopila že kot najstnica in odrasla pred budnim očesom javnosti. "Ne moreš primerjati moje fotografije, ko sem bila stara 12 let, s fotografijo, na kateri sem bila stara 26 let, narejeno s profesionalnim ličenjem in osvetlitvijo! Seveda bom videti drugače," je dejala in se pošalila: "Vsi na družbenih omrežjih so nori."

Sydney Sweeney in Amanda Seyfried
Sydney Sweeney in Amanda Seyfried FOTO: Profimedia

"Če bi to storila, bi bil moj obraz enakomeren," je še poudarila zvezdnica in se sklicevala na nesrečo, ki se ji je zgodila pri deskanju na vodi in je zaradi poškodb morala na šivanje. Posledično ima zaradi tega eno oko malo bolj odprto kot drugo.

Pred leti je sicer Američanka razmišljala o lepotnem posegu. "Ko sem bila v srednji šoli, sem se zaradi velikosti svojih prsi počutila nelagodno in sem govorila, da si jih bom, ko bom dopolnila 18 let, dala zmanjšati," je priznala za Glamour UK. Tedaj jo je pred tem posvarila njena mama, ki je dejala, da se zna zgoditi, da bo svojo odločitev kasneje obžalovala. "In tako sem vesela, da tega nisem storila. Všeč so mi. Sta moji najboljši prijateljici," je dodala.

Sydney Sweeney igralka plastična operacija popravki film
Naslednji članek

Miss Universe Jamajke zaradi padca z odra utrpela zlom in možganske krvavitve

SORODNI ČLANKI

Sydney Sweeney priznala: Prej bi morala nagovoriti polemike

Sydney Sweeney in Scooter Braun ujeta med poljubom

Sydney Sweeney po slabih rezultatih: Umetnosti ne delamo za številke

Sydney Sweeney je morala na hitro izgubiti skoraj 15 kilogramov

Spor tik pred izidom nove sezone: Zendaya ne želi sodelovati s Sydney

Sydney Sweeney po kritikah in političnih odzivih na kampanjo: Vem, kdo sem

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
09. 12. 2025 09.32
Oči povedo vse. Grdo dušo ima.
ODGOVORI
0 0
Slash
09. 12. 2025 09.26
+2
Mmmm dobre gene ima !
ODGOVORI
2 0
bb5a
09. 12. 2025 09.24
+2
To da ženska reče da si hoče zmanjšat 00, je tko k da milijarder reče, da hoče znižat svoj dnar na računu... pač se hval...
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
09. 12. 2025 09.17
+3
Kdor ma dobre, ma pač dobre. Kavbojke.
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
09. 12. 2025 09.13
+3
Škoda, da bi...bi sam pokvarla.
ODGOVORI
3 0
PoldeVeliki
09. 12. 2025 09.10
+3
Saj si tudi ne rabiš.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385