Sydney Sweeney o lepotnih posegih: Nikoli si nisem ničesar popravila

Sydney Sweeney je v novem intervjuju ovrgla izjemno glasne govorice, da je v preteklosti prestala različne plastične operacije. Za revijo Allure sta s soigralko iz serije Housemaid Amando Seyfried spregovorili o različnih temah, med drugim pa je v nekem trenutku Sweeney nagovorila svoje oboževalce in širšo javnost, ko se je dotaknila vprašanja o različnih lepotnih popravkih. "Ovrzimo jih vse. Mislim, nikoli si nisem ničesar popravila," je dejala in dodala: "Tako se bojim igel, da nimate pojma." O svojem strahu je spregovorila že pred nekaj meseci v pogovoru za Variety , ko je priznala, da zaradi tega nima tetovaž.

Igralka je v Hollywood vstopila že kot najstnica in odrasla pred budnim očesom javnosti. "Ne moreš primerjati moje fotografije, ko sem bila stara 12 let, s fotografijo, na kateri sem bila stara 26 let, narejeno s profesionalnim ličenjem in osvetlitvijo! Seveda bom videti drugače," je dejala in se pošalila: "Vsi na družbenih omrežjih so nori."

"Če bi to storila, bi bil moj obraz enakomeren," je še poudarila zvezdnica in se sklicevala na nesrečo, ki se ji je zgodila pri deskanju na vodi in je zaradi poškodb morala na šivanje. Posledično ima zaradi tega eno oko malo bolj odprto kot drugo.

Pred leti je sicer Američanka razmišljala o lepotnem posegu. "Ko sem bila v srednji šoli, sem se zaradi velikosti svojih prsi počutila nelagodno in sem govorila, da si jih bom, ko bom dopolnila 18 let, dala zmanjšati," je priznala za Glamour UK. Tedaj jo je pred tem posvarila njena mama, ki je dejala, da se zna zgoditi, da bo svojo odločitev kasneje obžalovala. "In tako sem vesela, da tega nisem storila. Všeč so mi. Sta moji najboljši prijateljici," je dodala.