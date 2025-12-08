Sydney Sweeney priznala: Prej bi morala nagovoriti polemike

Ameriška igralka Sydney Sweeney , ki je pred meseci razburila z reklamo za kavbojke, je zdaj priznala, da bi morala prej nagovoriti polemike glede oglasne kampanje. Kot je dejala za revijo People , obžaluje, da je med sporom, v katerega se je na neki točki vključil tudi ameriški predsednik Donald Trump , molčala.

"Spoznala sem, da je moje molčanje le še povečalo razkol med ljudmi, namesto da bi ga zmanjšalo," je povedala. Dodala je, da je bila nad reakcijo dela javnosti močno presenečena.

"To sem storila, ker imam rada kavbojke in blagovno znamko. Ne podpiram pogledov, ki so jih nekateri povezali s kampanjo. Mnogi so mi pripisali motive in oznake, ki preprosto niso resnični. Vsi, ki me poznajo, vedo, da si vedno prizadevam združevati ljudi. Upam, da bo novo leto prineslo več poudarka na tem, kar nas povezuje, namesto na tem, kar nas deli," je sklenila igralka.

Zvezdnica je bila poleti tarča kritik zaradi oglasne kampanje o kavbojkah, s katero naj bi po mnenju nekaterih želela spodbujati nadvlado bele rase. V reklami so se namreč poigrali z besedami geni in kavbojke (gre za enakozvočnici genes in jeans v angleščini). "Sydney Sweeney ima odlične kavbojke," je bilo geslo kampanje, ki so ga nekateri razumeli v drugačnem pomenu.