Svetli način
Tuja scena

Sydney Sweeney priznala: Prej bi morala nagovoriti polemike

Los Angeles, 08. 12. 2025 07.54 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
5

Sydney Sweeney je po burnem odzivu javnosti na njeno reklamo za kavbojke dolgo časa ostala tiho, zdaj pa je priznala, da bi morala polemike prej nagovoriti. Kot je povedala v enem od nedavnih intervjujev, je njen molk "le še povečal razkol". "Mnogi so mi pripisali motive in oznake, ki preprosto niso resnični," je poudarila.

Ameriška igralka Sydney Sweeney, ki je pred meseci razburila z reklamo za kavbojke, je zdaj priznala, da bi morala prej nagovoriti polemike glede oglasne kampanje. Kot je dejala za revijo People, obžaluje, da je med sporom, v katerega se je na neki točki vključil tudi ameriški predsednik Donald Trump, molčala.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney FOTO: AP

"Spoznala sem, da je moje molčanje le še povečalo razkol med ljudmi, namesto da bi ga zmanjšalo," je povedala. Dodala je, da je bila nad reakcijo dela javnosti močno presenečena.

"To sem storila, ker imam rada kavbojke in blagovno znamko. Ne podpiram pogledov, ki so jih nekateri povezali s kampanjo. Mnogi so mi pripisali motive in oznake, ki preprosto niso resnični. Vsi, ki me poznajo, vedo, da si vedno prizadevam združevati ljudi. Upam, da bo novo leto prineslo več poudarka na tem, kar nas povezuje, namesto na tem, kar nas deli," je sklenila igralka.

Zvezdnica je bila poleti tarča kritik zaradi oglasne kampanje o kavbojkah, s katero naj bi po mnenju nekaterih želela spodbujati nadvlado bele rase. V reklami so se namreč poigrali z besedami geni in kavbojke (gre za enakozvočnici genes in jeans v angleščini). "Sydney Sweeney ima odlične kavbojke," je bilo geslo kampanje, ki so ga nekateri razumeli v drugačnem pomenu.

Kampanja je sicer rezultirala v velikem uspehu modne znamke. Omenjene kavbojke so namreč postale najbolj priljubljene med ljudmi, starimi od 15 do 25 let, delnice znamke American Eagle pa so se povečale za 30 odstotkov, je poročal britanski Guardian.

Sydney Sweeney kavbojke oglas reklama
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
08. 12. 2025 08.40
Če ma dobre, ma pač dobre...
ODGOVORI
0 0
proofreader
08. 12. 2025 08.37
+4
Ko moramo v vseh reklamah za evropske avtomobile gledati mešane pare pa je v redu in ne gre za vsiljevanje agende?
ODGOVORI
4 0
ČrniGad
08. 12. 2025 08.40
V Nigeriji pa te raznolikosti začuda ni....hmm....
ODGOVORI
0 0
ČrniGad
08. 12. 2025 08.17
+4
Eh to opravičevanje in pojasnjevanje v stilu ''nisem ekstremistka'' je le bencin na ogenj tem wokerjem, da bodo še bolj pritiskali na svobodo govora in bili užaljeni zaradi vsake malenkosti.
ODGOVORI
5 1
gozdar1
08. 12. 2025 08.21
-4
Ni večjih snežink kot so alt desničarji.
ODGOVORI
0 4
