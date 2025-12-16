Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora

Sydney Sweeney je s svojim videzom na premieri najnovejšega filma Hišna pomočnica znova požela ogromno pozornosti. Igralka se je po rdeči preprogi sprehodila v beli obleki, ki pa zaradi globokega izreza domišljiji ni pustila veliko prostora. Svoj videz je dopolnila z diamantnimi uhani in izrazito rdečo šminko.

Sydney Sweeney FOTO: Profimedia

28-letnica se je nato za projekcijo celovečerca preoblekla in nase nadela kratko mini obleko brez naramnic, prekrito z belimi cvetovi. Med letom je sicer zvezdnici s svojimi drznimi videzi večkrat uspelo požeti veliko pozornosti. Prejšnji mesec je zaradi nošenja prosojne kreacije javnost razdvojila na tiste, ki so bili nad videnim absolutno navdušeni, in tiste, ki so pripomnili, da s takšnimi odločitvami za ženske pravzaprav ne naredi nič dobrega.

Pred fotografskimi objektivi pa je pozirala tudi s svojima soigralcema. V novem psihološkem trilerju z nepričakovanim obratom bo zaigrala ob boku glavne igralke Amande Seyfried, ki se je po rdeči preprogi sprehodila v bleščeči oranžni obleki, in Brandona Sklenarja, ki se je odločil za temno moško obleko.