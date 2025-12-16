Naslovnica
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora

Los Angeles, 16. 12. 2025 18.56 pred 55 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.K.
Sydney Sweeney

Sydney Sweeney je na premieri novega filma Hišna pomočnica s svojim videzom znova poskrbela, da domišljiji ni prepustila prav veliko prostora. 28-letna igralka je z izbiro oprijete obleke z izjemno globokim dekoltejem ponovno pokazala svoje atribute, zaradi česar je v preteklosti že večkrat dvignila ogromno prahu.

Sydney Sweeney je s svojim videzom na premieri najnovejšega filma Hišna pomočnica znova požela ogromno pozornosti. Igralka se je po rdeči preprogi sprehodila v beli obleki, ki pa zaradi globokega izreza domišljiji ni pustila veliko prostora. Svoj videz je dopolnila z diamantnimi uhani in izrazito rdečo šminko.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney
FOTO: Profimedia

28-letnica se je nato za projekcijo celovečerca preoblekla in nase nadela kratko mini obleko brez naramnic, prekrito z belimi cvetovi. Med letom je sicer zvezdnici s svojimi drznimi videzi večkrat uspelo požeti veliko pozornosti. Prejšnji mesec je zaradi nošenja prosojne kreacije javnost razdvojila na tiste, ki so bili nad videnim absolutno navdušeni, in tiste, ki so pripomnili, da s takšnimi odločitvami za ženske pravzaprav ne naredi nič dobrega.

Preberi še Drzna obleka Sydney Sweeney: korak naprej ali nazaj za ženske?

Pred fotografskimi objektivi pa je pozirala tudi s svojima soigralcema. V novem psihološkem trilerju z nepričakovanim obratom bo zaigrala ob boku glavne igralke Amande Seyfried, ki se je po rdeči preprogi sprehodila v bleščeči oranžni obleki, in Brandona Sklenarja, ki se je odločil za temno moško obleko.

Amanda Seyfried, Sydney Sweeney in Brandon Sklenar
Amanda Seyfried, Sydney Sweeney in Brandon Sklenar
FOTO: Profimedia
Sydney Sweeney Amanda Seyfried rdeča preproga obleka Hišna pomočnica

Madonna in Guy Ritchie prvič po 17 letih skupaj v javnosti

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
16. 12. 2025 19.51
Wow ! Res ima dobre gene !
Odgovori
+1
1 0
