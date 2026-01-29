Naslovnica
Tuja scena

Sydney Sweeney ustvarila perilo za 'različna telesa'

Los Angeles, 29. 01. 2026

Avtor:
E.M.
Sydney Sweeney

Sydney Sweeney je izdala linijo spodnjega perila, ustvarjeno za širši nabor postav. "Bila sem v šestem razredu in imela košarico nedrčka dvojni D. Sovražila sem nedrček, ki sem ga morala nositi," je ob razkritju kolekcije dejala 28-letnica in dodala, da je želela ustvariti prostor, v katerem se "ženske lahko svobodno sprehajajo med vsemi verzijami sebe".

Igralka Sydney Sweeney, ki se ne sramuje svojih oblin, je izdala kolekcijo spodnjega perila, za katero pravi, da je namenjen različnim postavam. "Oblikovanje za različna telesa je bilo zelo pomemben del. Želela sem ustvariti prostor, kjer se ženske lahko svobodno sprehajajo med vsemi verzijami sebe. Rada popravljam avte, smučam na vodi, se uredim za rdečo preprogo in se nato odpravim domov, kjer se crkljam s svojimi psi. Nisem le ena stvar, nobena ženska ni."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob razkritju kolekcije je 28-letnica javnosti zaupala, da nakupovanje spodnjega perila zanjo v mladih letih ni bilo prijetno opravilo. "Bila sem v šestem razredu in imela košarico nedrčka dvojni D. Sovražila sem nedrček, ki sem ga morala nositi. Ko sem kupila svoj prvi privlačen nedrček, ki mi je bil dejansko prav, sem ga nosila, dokler se ni obrabil."

Da bi kolekcija prejela kar se da veliko pozornosti, se je zvezdnica povzpela na znameniti znak Hollywood in nanj obesila več nedrčkov. Mnogi so se ob tem spraševali, ali je igralka prekoračila mero dobrega okusa ali morda celo kršila zakon.

Hollywoodska gospodarska zbornica, ki ima pravice in nadzor nad napisom, je jasno sporočila, da ni dala nobenega dovoljenja ali licence za to dejanje. Predsednik zbornice, Steve Nissen, je v izjavi poudaril, da je za komercialno uporabo ali dostop do znamenja potrebna izrecna predhodna odobritev, ki je v tem primeru ni bilo. Ker 28-letna Sweeney torej ni imela njihovega dovoljenja, obstaja možnost tožbe zaradi nepooblaščenega vstopa ali celo vandalizma. Oboje spada med kazniva dejanja po kalifornijskem pravu.

