Sydney Sweeney v drzni obleki, ki jo je pred 20 leti nosila Angelina Jolie

Sydney Sweeney je satenasto obleko z globokim izrezom in odprtim hrbtom podobno kot Joliejeva pred dvema desetletjema dopolnila z večplastno verižico in uhani. Na rdeči preprogi je prvič pokazala tudi krajšo pričesko. Uporabniki na spletu so bili pri debati, katera zvezdnica je obleko bolje nosila, razdvojeni.

Medtem ko so bili nekateri prepričani, da je bila to drzna in pogumna poteza, saj Angelina velja za eno lepših hollywoodskih zvezd, so drugi zagovarjali, da je tudi Sydney Sweeney v toaleti sijala v isti meri.