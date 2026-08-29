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Sydney Sweeney v spodnjem perilu pozirala z rojstnodnevno torto

Los Angeles, 29. 08. 2026 10.30 pred 19 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Tj.Ž.
Sydney Sweeney v spodnjem perilu pozirala z rojstnodnevno torto

Sydney Sweeney je praznovanje svojega 29. rojstnega dne začela nekoliko prej in v svojem slogu. Igralka je predstavila novo kolekcijo spodnjega perila svoje znamke Syrn, v kampanji pa je pozirala v čipkastem perilu, obkrožena z rojstnodnevnimi tortami in baloni.

Sydney Sweeney se že pripravlja na svoj rojstni dan. 28-letna igralka, ki bo 12. septembra dopolnila 29 let, je predstavila novo kolekcijo svoje znamke spodnjega perila Syrn, ki jo je poimenovala Birthday Boobs. Zvezdnica serije Evforija je na družbenih omrežjih objavila posnetek nove kampanje, v katerem je predstavila več kosov iz prihajajoče kolekcije. "Praznujte moj rojstnodnevni mesec z mano in mojo najnovejšo kolekcijo Syrn, ki prihaja 1. septembra," je zapisala ob objavi.

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Rojstnodnevna tematika se nadaljuje tudi na fotografijah in posnetkih kampanje. Sweeneyjeva v enem izmed prizorov pozira v črnem prosojnem čipkastem kompletu, medtem ko leži na mizi ob rojstnodnevni torti. V drugem prizoru se znajde v kuhinji, kjer pripravlja sestavine za peko, nato pa se pojavi zgoraj brez in si prsi prekrije z dvema tortama. V kampanji je mogoče videti tudi nežnejše modre in rožnate kose spodnjega perila, čipko, pentlje in podvezice. Na enem od posnetkov igralka pozira pred odprtim hladilnikom s steklenico mleka v roki, drugje pa v črnem kombinezonu pleše med baloni z rojstnodnevno krono na glavi.

Sydney Sweeney v spodnjem perilu pozirala z rojstnodnevno torto
Sydney Sweeney v spodnjem perilu pozirala z rojstnodnevno torto
FOTO: Profimedia

Nova kolekcija spada v romantično linijo znamke Syrn, ki jo je igralka ustanovila januarja letos. Zvezdnica je pojasnila, da izbira ni bila naključna. "Po duši sem romantična, zato sem seveda želela, da je moja rojstnodnevna kolekcija romantična. Zdelo se mi je kot popoln izgovor, da ustvarim nekaj res ženstvenega in posebnega," je povedala. Posebnost nove kolekcije je tudi prva uporaba vezenin pri znamki Syrn. Med vzorci je mogoče najti celo sporočilo, zapisano z igralkino pisavo. "Je kot ljubezensko sporočilo, ki ga lahko nosiš. Če dobro pogledaš, lahko v vezenini opaziš moj na roko napisan 'Res te imam rada'," je pojasnila.

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Kolekcija Birthday Boobs vključuje nedrčke, spodnjice, topke, ujemajoče se komplete in podvezice v svetlo modri, svetlo rožnati in črni barvi. V prodajo prihaja 1. septembra, manj kot dva tedna pred igralkinim 29. rojstnim dnem. Sydney je znamko Syrn predstavila januarja letos. Zasnovala jo je okoli štirih različnih slogov oziroma razpoloženj, zapeljivega, udobnega, igrivega in romantičnega, pri njenem razvoju pa ni sodelovala zgolj kot obraz znamke, temveč tudi pri razvoju izdelkov in kreativnem vodenju.

Sydney Sweeney rojstni dan spodnje perilo

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