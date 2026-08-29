Sydney Sweeney se že pripravlja na svoj rojstni dan. 28-letna igralka, ki bo 12. septembra dopolnila 29 let, je predstavila novo kolekcijo svoje znamke spodnjega perila Syrn, ki jo je poimenovala Birthday Boobs. Zvezdnica serije Evforija je na družbenih omrežjih objavila posnetek nove kampanje, v katerem je predstavila več kosov iz prihajajoče kolekcije. "Praznujte moj rojstnodnevni mesec z mano in mojo najnovejšo kolekcijo Syrn, ki prihaja 1. septembra," je zapisala ob objavi.

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Rojstnodnevna tematika se nadaljuje tudi na fotografijah in posnetkih kampanje. Sweeneyjeva v enem izmed prizorov pozira v črnem prosojnem čipkastem kompletu, medtem ko leži na mizi ob rojstnodnevni torti. V drugem prizoru se znajde v kuhinji, kjer pripravlja sestavine za peko, nato pa se pojavi zgoraj brez in si prsi prekrije z dvema tortama. V kampanji je mogoče videti tudi nežnejše modre in rožnate kose spodnjega perila, čipko, pentlje in podvezice. Na enem od posnetkov igralka pozira pred odprtim hladilnikom s steklenico mleka v roki, drugje pa v črnem kombinezonu pleše med baloni z rojstnodnevno krono na glavi.

Sydney Sweeney v spodnjem perilu pozirala z rojstnodnevno torto FOTO: Profimedia

Nova kolekcija spada v romantično linijo znamke Syrn, ki jo je igralka ustanovila januarja letos. Zvezdnica je pojasnila, da izbira ni bila naključna. "Po duši sem romantična, zato sem seveda želela, da je moja rojstnodnevna kolekcija romantična. Zdelo se mi je kot popoln izgovor, da ustvarim nekaj res ženstvenega in posebnega," je povedala. Posebnost nove kolekcije je tudi prva uporaba vezenin pri znamki Syrn. Med vzorci je mogoče najti celo sporočilo, zapisano z igralkino pisavo. "Je kot ljubezensko sporočilo, ki ga lahko nosiš. Če dobro pogledaš, lahko v vezenini opaziš moj na roko napisan 'Res te imam rada'," je pojasnila.