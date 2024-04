Sydney Sweeney vrača udarec: Žalostno je, da se je Carol Baum spravila name

Vsake oči imajo svojega 'malarja' in vsak človek je na svoj način lep. In večina oboževalcev si je enotnih, da je Sydney Sweeney izjemno lepa in nadarjena. A s tem dejstvom se ne strinja hollywoodska filmska producentka, ki je trenutno eno najbolj priljubljenih igralk javno označila za nesimpatično in netalentirano. A Sydney ji ni ostala dolžna in zdaj vrača udarec, le da na veliko bolj eleganten oziroma spoštljiv način.

Zvezdnica, ki je zaslovela z vlogama v serijah Evforija in Beli lotus, se je na obtožbe Carol Baum, da ne zna igrati, odzvala z besedami, da so njeni komentarji žalostni in sramotni. "Kako žalostno, da se ženska, ki lahko deli svoje strokovno znanje in izkušnje, raje odloči za napad na drugo žensko," je v imenu igralke za People dejal njen predstavnik za medije in dodal: "Če se je tega naučila v svojih desetletjih v industriji in meni, da je primerno poučevati svoje učence na tak način, je to sramotno. Neupravičeno omalovaževanje veliko pove o značaju gospe Baum."