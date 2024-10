Sydney Sweeney: Vse sem dosegla sama in tudi račune plačujem sama

Zvezdnica, ki je pred leti doživela izjemen preboj v igralski svet z vlogo v seriji Evforija , danes velja za eno najbolj priljubljenih, njen uspeh pa ji zavidajo mnogi . "Vse sem dosegla in kupila sama. Tako tudi sama preskrbujem sebe in svojo družino," je zatrdila za revijo Glamour in dodala, da njen 40-letni partner finančno ne sodeluje niti pri njenem produkcijskem podjetju Fifty-Fifty Films.

Kot je še poudarila, kljub temu, da ima Jonathan na računu veliko denarja, njuna ljubezen ni posledica številk. "Lahko ste v zdravem razmerju z nekom in ste tudi zelo uspešni, ne da bi potrebovali moškega. Midva sva soigralca, skupaj sva v tem in želiva si, da obema uspeva," je še dodala igralka, ki je v razmerju z zaročencem že šest let. Marca leta 2022 sta se tudi zaročila.

27-letnica je v intervju tudi poudarila, da je ponosna na svoje poklicne in finančne dosežke, ki so ji omogočili, da je odplačala mamino hipoteko, odpeljala stare starše v Italijo in svojemu stricu kupila njegovo sanjsko ladjo. Čeprav je trenutno ena najbolj iskanih igralk, pa zagotavlja, da se zaveda, da tako ne bo večno. "Prihajam iz družine, v kateri so starši izgubili vse in to sem videla na lastne oči. Tega me je groza. Ta strah bo za vedno v meni. Prav zato veliko varčujem," je povedala in dodala: "Ne zapravljam svojega denarja. Rada investiram. Rada imam nepremičnine. Z denarjem, ki ga zaslužim, sprejemam pametne odločitve. Ampak mislim, da se ne bom nikoli počutila čisto svobodno."