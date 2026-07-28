Sydney Sweeney z objavo počitniških fotografij razjezila oboževalce

Sydney Sweeney je pred vročimi poletnimi temperaturami pobegnila na sneg. Zvezdnica je v kovček spakirala bundo in rokavice ter se s fantom Scooterjem Braunom odpravila v visokogorje na Novo Zelandijo.

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Utrinke njunega dopustovanja je delila na družbenih omrežjih, kjer je razkrila, kaj vse sta s prijatelji počela. Fotografije in posnetki razkrivajo, da sta si poleg razvajanja v zimskem zajtrku v zasneženih gorah privoščila tudi vožnjo s helikopterjem, čolnarjenje po divjih rekah in celo bungee jumping. Njun dopust je bil nadvse adrenalinski, obenem pa sta dokazala, da nimata nikakršnega strahu pred višino.

A kljub temu, da je z objavo fotografij številne navdušila, je znova poskrbela, da so nekateri vihali nos. Največ pozornosti so namreč pritegnili videoposnetki, na katerih igralka 'strelja' golf žogice z gorskih vrhov, in še en posnetek, na katerem strelja s puško. Dejanja so sprožila vrsto negativnih komentarjev uporabnikov, ki so v njenih objavah prepoznali škodljiva dejanja za lokalno okolje.

Sydney Sweeney velja za izjemno zapeljivo igralko - na sliki v tretji sezoni serije Evforija. FOTO: Profimedia

Pod komentarji igralke so se hitro začeli vrstiti zapisi razočaranih oboževalcev. Eden od sledilcev je ironično povzel njeno potovanje: "Lepo, torej povzetek potovanja. Helikopter, golf na snegu (kako ste pobrali žogice?), strelno orožje (hvala v imenu živali), vožnja z buggyjem in čolnom na reki." Tudi veliko drugih sledilcev je igralki očitalo nespoštljivost do divjih živali. Ker so fotografije vključevale uporabo puške, se je med uporabniki razširilo prepričanje, da se je igralka dejansko ukvarjala z lovom, kar je v določenih krogih njenih oboževalcev močno nepriljubljeno in označeno kot nehumano početje.

V ozadju tokratnih kritik so tudi pretekli dogodki, povezani z igralko. 28-letnica je namreč že lani vznemirila javnost z videoposnetkom, na katerem spretno uporablja strelno orožje na strelišču. Takrat je dobila nepričakovano podporo političnega gibanja MAGA, pohvalil pa jo je celo predsednik Donald Trump, ki je izpostavil njeno sodelovanje v kampanjah, ki naj bi nasprotovale sodobnim liberalnim trendom.