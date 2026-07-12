Sydney Sweeney znova razvnela splet: pozirala le v spodnjem perilu

Sydney Sweeney je znova razvnela splet z objavo novih posnetkov, na katerih pozira le v spodnjem perilu. Svojim sledilcem je ponudila vpogled v zakulisje fotografiranja za svojo linijo perila, ki ga je ustvarila za širši nabor postav. Pred objektivom je pozirala v čipkastem kompletu, ki ga je dopolnila z belimi hlačnimi nogavicami.
Igralka zadnja leta velja za eno najbolj opaženih mladih hollywoodskih zvezdnic, največkrat pa ogromno pozornosti pritegne prav z žgečkljivimi prizori, katerih ni manjkalo niti v zadnji sezoni Evforije, kjer pa v začetnem scenariju golota sploh naj ne bi bila načrtovana. Režiser Sam Levinson je v pogovoru za The New York Times prejšnji mesec razkril, da naj bi bila prav 28-letnica tista, ki je na koncu vztrajala pri tem, da odvrže svoja oblačila.
Igralka, ki je lansko leto navduševala tudi v uspešnici Hišna pomočnica, je znamko spodnjega perila, ki jo je finančno podprl milijarder in ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, javnosti predstavila januarja. "Želela sem ustvariti prostor, kjer se ženske lahko svobodno sprehajajo med vsemi različicami sebe. Rada popravljam avte, smučam na vodi, se uredim za rdečo preprogo in se nato odpravim domov, kjer se crkljam s svojimi psi. Nisem le ena stvar, nobena ženska ni," je tedaj dejala.
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