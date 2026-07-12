Sydney Sweeney znova razvnela splet: pozirala le v spodnjem perilu

Sydney Sweeney je znova razvnela splet z objavo novih posnetkov, na katerih pozira le v spodnjem perilu. Svojim sledilcem je ponudila vpogled v zakulisje fotografiranja za svojo linijo perila, ki ga je ustvarila za širši nabor postav. Pred objektivom je pozirala v čipkastem kompletu, ki ga je dopolnila z belimi hlačnimi nogavicami.

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Igralka zadnja leta velja za eno najbolj opaženih mladih hollywoodskih zvezdnic, največkrat pa ogromno pozornosti pritegne prav z žgečkljivimi prizori, katerih ni manjkalo niti v zadnji sezoni Evforije, kjer pa v začetnem scenariju golota sploh naj ne bi bila načrtovana. Režiser Sam Levinson je v pogovoru za The New York Times prejšnji mesec razkril, da naj bi bila prav 28-letnica tista, ki je na koncu vztrajala pri tem, da odvrže svoja oblačila.