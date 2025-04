Glen Powell o govoricah o romanci s Sidney Sweeney: Ključno je ujeti pravi trenutek

Javnost že dlje časa navija, da bi se med igralcema Sydney Sweeney in Glenom Powllom razvila romantična vez. Govorice so se še posebej razvnele po tem, ko se je zvezdnica razšla z dolgoletnim partnerjem in se udeležila poroke Glenove sestre. Po poroki je Powell na vprašanje, ali je opazil, da je obisk Sweeneyjeve na sestrini poroki vzbudil navdušenje, v šaljivem tonu odgovoril: "Ključno je ujeti pravi trenutek, kajne?"

Igralca Glen Powell in Sydney Sweeney, za katera se javnost že nekaj časa sprašuje, ali med njima obstaja romantična vez, sta se znova srečala. Igralka se je namreč udeležila poroke Powllove sestre Leslie Powell – vse skupaj le nekaj dni za tem, ko se je v javnosti razširila novica, da je Sweeneyjeva po sedmih letih znova samska. Z zaročencem Jonathanom Davinom sta namreč prekinila razmerje in odpovedala poroko.

Na vprašanje, ali je opazil, da je sestrina poroka zaradi obiska zvezdnice požela zanimanje, je Glen v smehu odgovoril: "Ključno je ujeti pravi trenutek, kajne? Očitno sta ona (Leslie, op. a.) in Sydney dobri prijateljici. To je bila prekleto dobra poroka," je Powell dejal za Today. Informacijo o tem, da je bila Sweeneyjeva med svati, je Leslie sicer potrdila že s fotografijo na Instagramu, na kateri sta bili zvezdnici objeti in nasmejani. "To je bila tako zabavna in glasna poroka. Powllovi vemo, kako se sprostiti," je še dejal Glen. Prav tako so zvezdnika na dan poroke videli skupaj na večerji v Dallasu.

Glen in Sydney sta skupaj nastopila v priljubljeni romantični komediji Samo ne ti (Anyone but you). Že takrat so se v medijih razširila namigovanja o kemiji med igralcema. Javnost potiho že dlje časa navija, da bi pristala skupaj. Ko se je Sweeneyjeva kmalu po razhodu pojavila na poroki in v istem prostoru s Powllom, so se govorice le še dodatno razvnele.