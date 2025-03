Sylvester Stallone bo objavil svojo biografijo.

Sylvester Stallone , rojen leta 1946 v New Yorku, velja za enega najuspešnejših akcijskih igralcev v zgodovini filma, zaslovel je predvsem s serijama filmov Rocky in Rambo .

Leta 1976 je napisal scenarij za boksarski film Rocky ter sam prevzel vlogo boksarja Rockyja Balboa. Film, ki ga je režiral John G. Avildsen, je čez noč postal uspešnica. Prejel je deset nominacij za oskarja in pobral tri zlate kipce - za režijo, montažo in najboljši film.

Kot so zapisali pri založbi, Stallonejeva zgodba ni le zabavna in navdihujoča, temveč priča tudi o močnem borbenem duhu. Pripoveduje tudi o težavnem otroštvu in prizadevanjih, kako najti samega sebe in odkriti svoje potenciale. Ameriški igralec je o knjigi povedal: "Ta knjiga je moja zapuščina. Je bistvo tega, kar imam povedati."