Sylvester Stallone kljub novici o ločitvi objavil fotografije z ženo

"Čudovito..." je bil kratek zapis, ki ga je 76-letni igralec delil ob dveh fotografijah, ki ju je objavil na družbenem omrežju Instagram. Na prvi fotografiji se s skorajda nekdanjo ženo s hrbti obrnjena proti kameri in z roko v roki sprehajata po vrtu, druga objavljena fotografija pa je družinska izpred nekaj let, na kateri so njune tri hčerke, 26-letna Sophia, 24-letna Sistine in 20-letna Scarlet, veliko mlajše, kot so sedaj.