Sylvester Stallone o nasilnem očetu: Bilo je noro

Sylvester Stallone je v intervjuju za ameriške medije pred izidom svoje nove avtobiografske knjige The Steps odkrito spregovoril o bolečih spominih iz otroštva. 80-letni igralec je razkril, da nekaterih najtemačnejših izkušenj namenoma ni vključil v knjigo, ki izide 29. septembra, saj ni želel vzbujati pomilovanja. "Veliko stvari nisem vključil v knjigo, ker nisem želel, da bi se mi ljudje smilili ... ampak bilo je noro," je povedal.

Po ločitvi staršev je nekaj časa živel z očetom v Marylandu, ki ga je opisal kot nepredvidljivega in fizično nasilnega. Spomnil se je dogodka, ko ga je oče pred odhodom v cerkev poslal po kruh, sam pa se je vrnil z drugačnim. "Brcnil me je v trebuh, me udaril in me podrl na tla, nato pa sedel v avto in odšel v cerkev," priznava igralec. "Res je neverjetno. Neverjetno," je še dodal. Očetovo nasilje je pozneje povezal tudi s svojo filmsko podobo. Na vprašanje, od kod mu silovitost za vlogo Ramba, je odgovoril preprosto: "Genetika."