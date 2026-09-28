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Sylvester Stallone o nasilnem očetu: Bilo je noro

Los Angeles, 28. 09. 2026 18.10 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Sylvester Stallone o nasilnem očetu: Bilo je noro

Sylvester Stallone je spregovoril o težkem otroštvu, ki so ga zaznamovali nasilje, pomanjkanje naklonjenosti in odraščanje brez staršev. 80-letni hollywoodski zvezdnik je razkril, da nekaterih najtemnejših spominov namenoma ni vključil niti v svojo prihajajočo avtobiografsko knjigo, saj ni želel, da bi se bralcem smilil. Priznal je, da so ga izkušnje naredile zelo trdoživega, a da je pravo ljubezen občutil šele veliko pozneje v življenju.

Sylvester Stallone je v intervjuju za ameriške medije pred izidom svoje nove avtobiografske knjige The Steps odkrito spregovoril o bolečih spominih iz otroštva. 80-letni igralec je razkril, da nekaterih najtemačnejših izkušenj namenoma ni vključil v knjigo, ki izide 29. septembra, saj ni želel vzbujati pomilovanja. "Veliko stvari nisem vključil v knjigo, ker nisem želel, da bi se mi ljudje smilili ... ampak bilo je noro," je povedal.

Po ločitvi staršev je nekaj časa živel z očetom v Marylandu, ki ga je opisal kot nepredvidljivega in fizično nasilnega. Spomnil se je dogodka, ko ga je oče pred odhodom v cerkev poslal po kruh, sam pa se je vrnil z drugačnim. "Brcnil me je v trebuh, me udaril in me podrl na tla, nato pa sedel v avto in odšel v cerkev," priznava igralec. "Res je neverjetno. Neverjetno," je še dodal. Očetovo nasilje je pozneje povezal tudi s svojo filmsko podobo. Na vprašanje, od kod mu silovitost za vlogo Ramba, je odgovoril preprosto: "Genetika."

Sylvester Stallone o nasilnem očetu: Bilo je noro
Sylvester Stallone o nasilnem očetu: Bilo je noro
FOTO: AP

Igralec je povedal, da tudi njegova mama do njega ni izkazovala veliko naklonjenosti. "Mama me nikoli – in moj brat lahko to potrdi – ni objela. Nikoli, nikoli," je razkril. Kot zelo majhen otrok je bil poslan v penzion, kjer so zanj skrbeli tujci, starša pa sta ga obiskala le enkrat na mesec. Prav zato se mu je v spomin tako močno vtisnil redek trenutek nežnosti z očetom. Ko je bil star okoli devet let, je med vožnjo zaspal, oče pa mu je glavo položil v naročje in nanjo položil roko. "Tega nisem nikoli pozabil," je priznal.

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Na vprašanje, ali ga je takšno otroštvo naredilo trdoživega, je odgovoril: "Na napačen način, ja. Naredilo me je zelo trdoživega." A po njegovih besedah je to imelo svojo ceno. Stallone je dejal, da tistega, kar sam razume kot "resnično, resnično, resnično, resnično pravo ljubezen", ni občutil vse do približno 70. leta, ko jo je našel ob ženi in otrocih. "In to je velika škoda. Res je," je priznal. Stallone je od leta 1997 poročen z Jennifer Flavin, s katero ima tri hčerke, iz prvega zakona pa ima še dva sinova.

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