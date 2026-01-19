Naslovnica
Tuja scena

Sylvester Stallone objavil posnetek iz telovadnice in navdušil

Los Angeles, 19. 01. 2026 14.54

Avtor:
K.Z.
Sylvester Stallone

Igralec Sylvester Stallone je na družbenem omrežju delil video, ki je nastal v njegovi domači telovadnici, na njem pa skoraj 80-letnik razkazuje potetovirane bicepse. Zvezdnik je ob posnetku razkril, da mu je z leti vedno težje ohranjati dobro telesno pripravljenost.

Oboževalci Sylvestra Stallona so navdušeni nad tem, kako dobro je videti. Zvezdnik, ki bo 6. julija dopolnil 80 let, je na družbenem omrežju objavil video iz telovadnice, na njem pa pokazal izklesane roke. "Vsako leto je težje in težje, ampak zato se moraš vedno bolj potruditi. Kri, znoj in solze," je zapisal ob videu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnik, ki je telovadil v domači telovadnici, je prostor označil za svoje svetišče, saj kot pravi, dela na tem, da bi bil boljša različica sebe. Svojim sledilcem je razkril, da mu trening ne daje le fizične moči, temveč tudi občutek samozavesti in pripravljenosti na življenjske izzive. "Fizično se počutiš bolje, zato imaš moč, da dosežeš svoje cilje, in si pripravljen na vsak izziv," je dejal.

Preberi še Stallone med strogo dieto jedel le tuno: Pozabljal sem telefonsko številko

Pod objavo so se kmalu zvrstili številni komentarji. Mnogi so mu pisali, da je za svoja leta videti neverjetno in da je navdih vsem, ki menijo, da je za spremembe prepozno. Oglasili so se tudi nekateri zvezdniki, med njimi Mario Lopez, Robert Patrick, Kim Fields in producent Randall Emmett, ki so izrazili občudovanje.

Prelepa Soča
19. 01. 2026 15.52
Da se mu še ljubi.
NeXadileC
bibaleze
