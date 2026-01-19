Sylvester Stallone objavil posnetek iz telovadnice in navdušil

Oboževalci Sylvestra Stallona so navdušeni nad tem, kako dobro je videti. Zvezdnik, ki bo 6. julija dopolnil 80 let, je na družbenem omrežju objavil video iz telovadnice, na njem pa pokazal izklesane roke. "Vsako leto je težje in težje, ampak zato se moraš vedno bolj potruditi. Kri, znoj in solze," je zapisal ob videu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zvezdnik, ki je telovadil v domači telovadnici, je prostor označil za svoje svetišče, saj kot pravi, dela na tem, da bi bil boljša različica sebe. Svojim sledilcem je razkril, da mu trening ne daje le fizične moči, temveč tudi občutek samozavesti in pripravljenosti na življenjske izzive. "Fizično se počutiš bolje, zato imaš moč, da dosežeš svoje cilje, in si pripravljen na vsak izziv," je dejal.