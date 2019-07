Sylvester Stallone praznuje 73. rojstni dan na luksuzni hrvaški jahti

Po poročanju hrvaških medijev te dni v spremstvu družine s prestižno jahto po jadranski obali pluje ameriški igralec Sylvester Stallone. Slednji je ravno danes zakorakal v svoje 74. leto starosti.

Hrvaška obala je tudi letos, kot mnoga leta doslej, priljubljena počitniška destinacija številnih zvezdniških obrazov. Tam se po poročanju hrvaških medijev trenutno mudi ameriški igralec Sylvester Stallone, ki je z družino najel prestižno, 55 metrov dolgo jahto Meiro, katere cena najema za teden dni znaša približno 140.000 evrov.

Zvezdnikova družina je na jahti, ki se ponaša s savno, sobo za masažo, vodnimi tobogani, gliserji, kanuji in 12 kabinami, med katerimi ima vsaka lastno kopalnico, velike omare, LED televizor in hišni kino, izplula iz Splita ter se podala do Hvara, Visa in Modre špilje (vodne jame, ki velja za jadransko naravno znamenitost).

Legendarni igralec v družbi soproge Jenniferin hčera Sistine, Sophie in Scarletprav na današnji dan v osrčju Jadrana praznuje svoj 73. rojstni dan. Dopustniške utrinke sta na svojih Instagram profilih do sedaj objavljali njegovi hčerki Scarlet in Sistine, ki imata na svojih profilih več kot pol milijona sledilcev (17-letna Scarlet se ponaša s 554.000 sledilci, medtem ko njeni štiri leta starejši sestri Sistine sledi milijon uporabnikov Instagrama).

