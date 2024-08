Sylvester Stallone ženi voščil z objavo zapeljivih fotografij iz preteklosti

Jennifer Flavin je nedavno dopolnila 56 let in ob tej priložnosti ji je njen mož Sylvester Stallone pripravil prav posebno voščilo. Kot je praksa številnih zvezdnikov, je tudi slavni igralec svoji ženi posvetil objavo na družbenih omrežjih, z izbiro fotografij pa precej presenetil.

"Vse najboljše moji ženi Jennifer. Jaz in otroci mislimo, da si popolnoma neverjetna. Radi te imamo za vedno," je zapisal ob galerijo treh fotografij. Na prvi novopečena 56-letnica sedi v naročju svojega slavnega moža, nato pa sledita nekoliko starejši fotografiji. 78-letnik je očitno pobrskal po družinskem albumu in izbral še nikoli videne fotografije.

Na drugi fotografiji se Sylvester in Jennifer sprehajata z roko v roki, največ pozornosti, pa tudi navdušenja, pa je pritegnila zadnja fotografija. Na njej zaljubljenca, ki sta se poročila leta 1997, pozirata na ograji pred velikim jezerom, oblečena pa sta v črne kopalke. Jennifer navdušuje s svojo zapeljivostjo, Sylvester z natreniranim telesom, zvezdnika pa sta že takrat dokazovala, da sta usklajena tudi pri izbiri oblačil.

V začetku julija, ko je slavni zvezdnik filmov Rocky praznoval 78 let, mu je simpatično voščilo namenila tudi njegova draga. "Vse najboljše, ljubezen moja. V našo družino prinašaš toliko smeha, ljubezni, pustolovščin in moči. Zdaj se s teboj zabavam bolj, kot sem se kdaj koli prej. Navdušena sem, da te bom imela rada za vedno," je zapisala ob galerijo, ki vključuje tudi poročno fotografijo para, ki ima skupaj 22-letno Scarlet in 27-letno Sophie.