Sylvestra Stallona je bilo sram pred hčerkama: Bil sem brezposeln

"Bilo me je sram biti vajin oče," je 27-letni Sophii in 25-letni Sistine priznal igralec, ko je gostoval v njunem podcastu Unwaxed. "Počutil sem se tako ničvredno. Sploh nisem zares vedel s čim se preživljam. Samo taval sem naokoli in bil videti depresiven," je spregovoril o obdobju v času 2000., ko se je njegova kariera nekoliko ustavila.

Pred tem je namreč v sedemdesetih in osemdesetih letih s filmi o Rockyju, franšizo o Rambu in drugimi uspešnicami na velikih platnih doživel velik uspeh, potem pa na igralskem trgu kar naenkrat ni bil več tako zanimiv. "Bil sem brezposeln in enostavno nisem mogel najti dela," je še priznal in dodal, se je ustrašil, da je njegove kariere konec.