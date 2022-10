T. J. Miller o Reynoldsu: Do mene se je obnašal grdo

Igralec in komik Todd Joseph Miller je pri snemanju filma Deadpool in njegovem nadaljevanju sodeloval z igralcem Ryanom Reynoldsom. A T. J. Miller pravi, da z njim ne želi več snemati. "V prvem delu sva se čisto dobro razumela, potem pa je Ryan postal zvezda," je spremembo v njunem odnosu opisal komik.

Todd Joseph Miller je v filmu Deadpool igral lik Weasla, prijatelja glavnega lika Deadpoola, ki ga je upodobil Ryan Reynolds. Več let po koncu snemanja filmov o super junakih, ki jih je svet spoznal leta 2016 in 2018, je T. J. razkril, da z Reynoldsom ne želi več snemati. "Do mene se je obnašal grdo," je za podcast Adam Corolla Show povedal komik.

icon-expand Todd Joseph Miller je v filmu Deadpool igral lik Weasla, prijatelja glavnega lika Deadpoola. FOTO: Profimedia

Nekdanjega soigralca je Miller označil za zvezdo, ki je mu je slava stopila v glavo. "Pri snemanju prvega dela sva se dobro razumela, potem pa je Ryan postal velikanska filmska zvezda," je povedal igralec in opisal prizor, ki ga je med snemanjem Deadpoola 2 močno zmotil. "Ko je želel, da ponovimo snemanje enega prizora, se je v liku Deadpoola hudobno obnašal do mene. Dejal mi je, da nisem zvezda in da sem smešen," je zaupal zvezdnik serije Silicijeva dolina. "Ta izkušnja zame ni bila prijetna," je še dodal.

icon-expand Ryanu Reynoldsu naj bi uspeh po filmu Deadpool stopil v glavo. FOTO: Profimedia