'Ta dva bumbarja sta mi dejala, da je zabava v puloverju!'

Igralski zvezdnik Ryan Reynolds, ki je bil desetletje nazaj slabe tri leta poročen s Scarlett Johansson, je očitno tokrat dobil "svojo porcijo", da se nekdo drug norčuje in ne on iz njih. Tokrat sta ga na "zabavo v božičnem puloverju" povabila igralska kolega Hugh Jackman inJake Gyllenhaal.

Da je šlo očitno za potegavščino pričata fotografiji, na katerih se mu smejeta, on pa je komentiral, da "sta ta dva prekleta bumbarja dejala, da je zabava v puloverju".Obstaja sicer možnost, da si je vse skupaj izmislil sam, da bi dosegel želeni odziv na družbenih omrežjih.

Kjer pa so seveda smešni fotografiji pograbili kot vroče žemljice, saj je v manj kot 15 urah dobil 6,5 milijona "všečkov" na Instagramu ter v manj kot 14 urah skoraj 600 tisoč všečkov na Facebooku, kjer je več kot 32 tisoč ljudi tudi komentiralo, več kot 245 tisoč pa jih je objavo delilo.

Se strinjate, da upravičeno?