Kot smo že pisali, so oboževalci opazili, da se nekaj dogaja med pevko Demi Lovato ter Mikom Johnsonom, izbrancem za Sanjskega moškega v eni od ameriških sezon priljubljenega resničnostnega šova. A oba sta o tem molčala.

Zdaj pa je 31-letni Mike končno spregovoril in priznal, da sta že bila na prvem zmenku: ""Z Demi sva šla na zmenek. Ta ženska je precej osupljiva in neverjetna. In to je vse, kar bom rekel," je jedrnato odgovoril ter dodal: "Mislim, da je neverjetna. Neverjetno je ponižna. Ko sva skupaj, je to smeh ter pogovor o resničnih stvareh. Je zelo prizemljena ženska in zelo jo spoštujem. Poleg tega je zelo skromna, zelo kul, res je zabavna, zemeljska oseba."

Ko so ga novinarji vprašali o njegovem statusu, pa je dejal, da sta trenutno v raziskovanju drug drugega.

