Tabela na zabaven način razkrila DiCapriev tip ženske

Na spletu je zaokrožil zabaven grafičen prikaz, ki razkriva vzorec ljubezenskega življenja ameriškega igralca Leonarda DiCapria . V tabeli so strnili vsa njegova dosedanja razmerja, ki imajo nekaj skupnih točk. Vsa njegova dekleta so bila v času razmerja stara največ 25 let in vsem je skupna manekenska kariera oziroma modeling. Lahko bi izpostavili tudi, da je 44-letnik zaprisežen ljubitelj blondink, a slednji trditvi oporeka njegovo trenutno razmerje z 21-letno rjavolaso manekenko Camillo Morrone . Njej se, po napovedih tabele, obetajo še maksimalno štiri leta razmerja s slavnim igralcem, kasneje pa bo, če gre verjeti dosedanjemu vzorcu, zanj že prestara – čeprav bo sam takrat štel že 48 let.

DiCaprio je bil v preteklosti pet let v razmerju s supermanekenko Gisele Bundchen, ki je bila v času, ko sta postala par, stara 18 let. Kasneje je bil skoraj šest let v razmerju z izraelsko manekenko Bar Rafaeli, njuno razmerje pa je videlo svoj konec, ko je Rafaelijeva dopolnila 25 let. Potem je sledilo 10-mesečno razmerje z igralko in modelom Blake Lively, ki je bila takrat stara že 25 let (ravno zato so se pojavila namigovanja, da so bila njena leta razlog za razmerje tako kratkega veka). Malo manj kot leto dni je bil v razmerju s takrat 22-letno manekenko Erin Heatherton, dve leti pa s takrat 20-letnim top modelomToni Garrn. Po Garrnovi je bil leto dni v razmerju s takrat 25-letno Kelly Rohrbach, naslednji dve leti pa z Nino Agdal. Ta je bila v času, ko sta začela razmerje, stara 24 let, končala pa sta, ko se je približala svojemu 26. letu.