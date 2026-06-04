Tajči bo nastopila za navijače Hrvaške na SP v nogometu

Ne le nogometna evforija, po kateri so znani hrvaški navijači, tudi vrhunski glasbeni nastop. Glasbenik Ante Gelo in pevka Tajči sta namreč napovedala nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA. Zvezdnika bosta 16. in 17. junija nastopila v Teksasu v okviru FIFA Fair Parka, ki služi kot uradno zbirališče navijačov.

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Njuni nastopi bodo potekali v ključnih trenutkih za hrvaško izbrano vrsto, saj bosta zapela pred napetim srečanjem proti Angliji. Gelo, ki v projektu sodeluje kot glasbeni vodja in izvajalec, poudarja, da je primarni cilj dogodka kakovostna promocija domovine pred svetovno javnostjo. "Sva edina glasbena izvajalca, ki bosta nastopila tam," je za Jutarnji list povedal glasbenik in dodal, da ju bo na odru spremljala vrhunska zasedba glasbenikov.

Program za nastope v ZDA je bil skrbno načrtovan, saj želita nastopajoča navdušiti tako rojake kot tudi tuje goste. Gelo in Tajči bosta izvajala večinoma domače hite, dodala pa bosta tudi nekaj pesmi v angleščini, da se približata ameriškim gostom in preostalim mednarodnim turistom. Pomemben del odrskega nastopa bodo vizualne vsebine, pripravljene v sodelovanju s Hrvaško turistično skupnostjo. Gre za strateški pristop, kjer bosta glasba in turistična promocija potekali z roko v roki. Gelo želi skozi filme o slovenski sosedi obiskovalcem FIFA fan cone vizualno predstaviti lepote Jadrana in notranjosti države, saj meni, da marsikdo potrebuje konkreten vizualni prikaz, da si lažje ustvari podobo o tej priljubljeni evropski destinaciji.

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