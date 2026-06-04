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Tajči bo nastopila za navijače Hrvaške na SP v nogometu

Teksas, 04. 06. 2026 11.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
tajči

Navijači hrvaške nogometne reprezentance bodo na prihajajočem svetovnem prvenstvu v ZDA lahko uživali tudi v nastopih domačih izvajalcev. Na odru navijaške cone v FIFA Fair Parku v Teksasu bosta namreč nastopila priljubljena pevka Tajči in Ante Gelo. Zvezdnika bosta edina nastopajoča, ki bosta zapela pred in po tekmi Hrvaške z Anglijo.

Ne le nogometna evforija, po kateri so znani hrvaški navijači, tudi vrhunski glasbeni nastop. Glasbenik Ante Gelo in pevka Tajči sta namreč napovedala nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA. Zvezdnika bosta 16. in 17. junija nastopila v Teksasu v okviru FIFA Fair Parka, ki služi kot uradno zbirališče navijačov.

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Njuni nastopi bodo potekali v ključnih trenutkih za hrvaško izbrano vrsto, saj bosta zapela pred napetim srečanjem proti Angliji. Gelo, ki v projektu sodeluje kot glasbeni vodja in izvajalec, poudarja, da je primarni cilj dogodka kakovostna promocija domovine pred svetovno javnostjo. "Sva edina glasbena izvajalca, ki bosta nastopila tam," je za Jutarnji list povedal glasbenik in dodal, da ju bo na odru spremljala vrhunska zasedba glasbenikov.

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Program za nastope v ZDA je bil skrbno načrtovan, saj želita nastopajoča navdušiti tako rojake kot tudi tuje goste. Gelo in Tajči bosta izvajala večinoma domače hite, dodala pa bosta tudi nekaj pesmi v angleščini, da se približata ameriškim gostom in preostalim mednarodnim turistom. Pomemben del odrskega nastopa bodo vizualne vsebine, pripravljene v sodelovanju s Hrvaško turistično skupnostjo. Gre za strateški pristop, kjer bosta glasba in turistična promocija potekali z roko v roki. Gelo želi skozi filme o slovenski sosedi obiskovalcem FIFA fan cone vizualno predstaviti lepote Jadrana in notranjosti države, saj meni, da marsikdo potrebuje konkreten vizualni prikaz, da si lažje ustvari podobo o tej priljubljeni evropski destinaciji.

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Sodelovanje med Antejem Gelom in pevko s pravim imenom Tatjana Cameron pa ni presenečenje, saj glasbenika redno nastopata skupaj v različnih projektih. Tajči, ki že desetletja živi in dela v ZDA, je pred kratkim pritegnila pozornost v Malmöju, kjer je v sklopu Evrovizije nastopila v isti obleki kot pred 34 leti v Zagrebu. Ta povezava med nostalgijo in modernimi glasbenimi projekti daje koncertu v Teksasu še dodatno težo. Skupina glasbenikov, ki se odpravlja na pot, velja za instrumentalno elito, kar zagotavlja visok nivo izvedbe.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Tajči Ante Gelo nogometno prvenstvo Teksas koncert promocija Hrvaške navijači

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