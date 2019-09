Tajči je bila v najstniških letih spolno zlorabljena

V svojem opisu je zapisala:"Kot mama treh sinov in podjetnica se vsakodnevno soočam z veliko stresa. V življenju sem do zdaj doživela že marsikaj, preživeti sem morala tudi velike prelomnice - za rakom sta zbolela tako moj oče kot moj mož. Več let sem se borila z depresijo in anksioznostjo, kot najstnico so me spolno zlorabili, zato sem imela hude težave s samozavestjo. Vse te izkušnje so me naučile, da je edina pot do ozdravitve ta, da sestopimo iz kolesja, v katerem sem se znašla. Poskusiti moramo spremeniti sebe in svoj pogled na svet, svoje dojemanje sveta in sebe."