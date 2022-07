Tajči na počitnicah v domovini praznovala polsestrin rojstni dan

Tatjana Cameron , bolj znana kot Tajči , je trenutno z otroki na počitnicah na Hrvaškem. V Zagreb je prispela skupaj s sinovi Evanom , Dantejem in Blaisom , kjer jih je pričakala njena mama Štefica . Pevka je na družbenem omrežju Instagram s svojimi sledilci delila nekaj utrinkov s počitnikovanja na Jadranu, veliko pozornosti pa je vzbudila novica, da ima polsestro Tonko , ki je pravkar dopolnila 18 let.

"Včeraj smo praznovali 18. rojstni dan moje polsestre Tonke. Je lepa in močna duša ter zelo nadarjena mlada ženska in umetnica, ki se ukvarja z gledališčem, glasbo in pisanjem. Zelo se veselim opazovati, kako se bo nadaljevala njena pot," je ob fotografiji zapisala Tajči.

"Čeprav je naš oče umrl, ko je bila Tonka stara dve leti, je čutiti prisotnost njegove ljubezni in duha. Čudovito je bilo spoznati njen krog prijateljev in družine. Zelo sem hvaležna za taka družinska srečanja, saj je to veliko darilo. Pogrešala sem družinske člane, ki se nam niso utegnili pridružiti, in se že veselim naslednjega srečanja," je še dodala.

Med obiskom Hrvaške je rojstni dan praznoval tudi pevkin sin Blais, ki je dopolnil 17 let, za darilo pa mu je poklonila dan, preživet na čolnu. "Vse najboljše za rojstni dan mojemu pogumnemu, prijaznemu, pustolovskemu, nadarjenemu, pridnemu, vzdržljivemu in ljubečemu sinu Blaisu Ludwigu Cameronu! Tvoja sposobnost uresničevanja ciljev je neverjetna. Rada te imam do konca vesolja in nazaj," je zapisala ob videoposnetku sinovega skoka s pečine v morje.