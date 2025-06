Tajči o moževi smrti: Mesec dni nisem vstala iz postelje

OGLAS

Zvezda hrvaške glasbene scene iz 90. let prejšnjega stoletja Tajči je na vrhuncu slave zapustila Hrvaško in odšla v Združene države Amerike, kjer si je skupaj z možem Matthewem Shanom Cameronom in tremi otroci ustvarila življenje. V pogovoru za hrvaški IN Magazin je zdaj spregovorila o moževi smrti, ki je umrl leta 2017. "Ko je umrl, mi je bilo težko. Mesec dni nisem vstala iz postelje. Kimbros (manjša koncertna dvorana v Franklinu, op. a.) je bil prvi kraj, kamor sem odšla. Sem prideš, da se zjokaš. Tukaj razumemo eden drugega," je dejala.

Tajči FOTO: Profimedia icon-expand

Kot je povedala, ima v ZDA sicer več zasebnosti kot na Hrvaškem. "Živim v predmestju Nashvilla, to je podobno kot Samobor pri Zagrebu. Sem smo se preselili, ker je tu veliko studiev, prišla sem snemat. Pa tudi šole so izvrstne. Ko so moji fantje hodili v šolo, je bilo dobro. Tu se res sprostim. Je majhno mesto, zato se vsi poznamo. Tukaj sem vzgojila svoje otroke in se počutim kot doma," je dejala. Kljub temu se še vedno rada vrača na Hrvaško. Po njenih besedah v domovini namreč vedno čuti 'čudovit družinski občutek'.

'Prestrašila sem se'

Tajči je vrhunec svoje slave doživela z nastopom na Evroviziji v Zagrebu. Njena skladba Hajde da ludujemo je po več kot 35 letih še vedno ena najbolj priljubljenih skladb s prostora nekdanje skupne države. Kot je marca povedala v POPkastu, na predizboru v Zadru ni veljala za favoritko. "Tam sem bila res samo iz srca. V glavi nisem imela nič drugega kot le to, da odpojem pesem s srcem in se vsi dobro zabavamo," je dejala.

Na slavo po lastnih navedbah ni bila pripravljena. "Ko si tako slaven, kot sem bila takrat jaz, postaneš točno ta barbika, ta lutka. Takrat ni bilo družbenih omrežij, preko katerih bi lahko delila svoja razmišljanja in se z oboževalci povezala na bolj osebnem nivoju. Zato sem se prestrašila, da bom za vedno morala peti Hajde da ludujemo, če bom ostala tu. To je ta sindrom – postaneš to, kar od tebe pričakuje občinstvo, namesto da se razvijaš," je še povedala marca. V svoji kratki karieri je Tajči nanizala še številne druge uspešnice, kot so Moj mali je opasan, Dvije zvjezdice in Ti nemaš prava na mene.