Strošek tajne službe ob varovanju Ivanke Trump: 82 tisoč evrov za uporabo stranišča

Ameriška tajna služba, ki je zadolžena za varovanje predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa in njegove družine, je plačevala 2500 evrov na mesec za najem stranišča in kopalnice. Ivanka Trump in Jared Kushner agentom namreč nista dovolila uporabljati nobenega od šestih stranišč v njuni hiši v Washingtonu.

Agenti so od Ivanke Trump in njenega soproga Jareda Kushnerja dobili izrecno prepoved uporabe stranišč v hiši v elitnem predelu Kalorama. Zaradi tega so agentom zunaj postavili prenosno stranišče, nekateri pa so izkoristili gostoljubje v bližnji hiši nekdanjega predsednika Združenih držav Amerike Baracka Obame, ki s tem ni imel težav.

Ivanka Trump in Jared Kushner sta agentom prepovedala uporabo toaletnih prostorov.

Na koncu so problem rešili tako, da so za približno 2500 evrov na mesec najeli garsonjero v eni od bližnjih hiš. Doslej naj bi tajna služba za stranišče pri varovanju Trumpove in Kushnerja odštela nekaj čez 82 tisoč evrov.

Bela hiša je poročanje Washington Posta, ki se sklicuje na dobro obveščene policijske vire, odločno zanikala. Sporočili so, da je bila odločitev glede stranišča izključno stvar tajne službe, Kushner in Trumpova pa agentom dostopa do hiše nista omejevala.