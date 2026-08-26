Tajska senzacija: pevka in kitaristka Nene Royal obnorela splet

Nene Royal je mlada in nadarjena tajska glasbenica, ki dokazuje, da se z voljo in vztrajnostjo lahko doseže marsikaj. 16-letna kitaristka je od sedmega leta dalje igrala na ulicah in tržnicah v Phuketu, kjer je zaslužila le nekaj drobiža, danes pa jo pozna ves svet. Mlada pevka je namreč postala najbolj gledana udeleženka letošnje sezone oddaje Amerika ima talent.

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Njene nastope si je na spletnih platformah ogledalo že rekordnih 200 milijonov ljudi. Umetnica, katere pravo ime je Rattikarn Amloy, je zaslovela predvsem z energično izvedbo skladbe The Cranberries z naslovom Zombie, v kateri igra električno kitaro in poje. Čeprav se tekmovanje še nadaljuje, je Nene že napovedala, da so njeni cilji usmerjeni v svetovno glasbeno kariero in organizacijo lastnih koncertnih turnej. Njeni videoposnetki so postali viralni tudi na Facebooku in Instagramu, kjer ji sledi že več kot 3,1 milijona ljudi, kar potrjuje njen status trenutno največje vzhajajoče zvezde na področju glasbene zabave.

Nezvezdniški začetki

A njeni začetki še zdaleč niso bili zvezdniški. Da ima talent, je bilo jasno kmalu, zato jo je oče spodbujal, da čim več nastopa na domači tržnici. Kupil ji je tudi kitaro, ki je stala 1.600 tajskih bahtov (41 evrov), kar je bilo za nekoga, ki je takrat prejemal 10.000 bahtov (približno 261 evrov) mesečne plače, velik strošek. A njen trud se je izplačal, s svojim talentom in prezenco je namreč navdušila v ameriški različici, kjer ji je zlati gumb podelila nekdanja članica Spice Girls Mel B.

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16-letnico danes podpirajo tudi vplivne tajske osebnosti, kot je Opal Suchata Chuangsri, aktualna miss Tajske in njena rojakinja s Phuketa. Število njenih oboževalcev po vsem svetu je iz dneva v dan večje, najbolj zvesti, ki jo spremljajo že od začetka, pa so ji ob strani stali tudi ob njeni prvi predstavitvi na ogromnih zaslonih v New Yorku, kjer se je njeno ime zasvetilo ob podpori velikih korporacij iz domovine. Premier Anutin Charnvirakul je pristojnim organom za turizem naročil, naj preučijo možnosti za podporo Nene, potem ko si je ogledal njen nastop. Kasneje jo je sprejel v vladni palači, tam je ona igrala kitaro, on pa je zapel tajsko rock pesem. Predstavniki oblasti so celo razpravljali o možnosti, da bi mlado glasbenico vključili v kampanje za promocijo turistične blagovne znamke Amazing Thailand.

Učinek Nene