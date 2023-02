Take That bodo na kronanju kralja Karla nastopili brez Robbieja Williamsa

Počasi, a vztrajno se bliža kronanje Karla III., ki bo v Veliki Britaniji zagotovo eden najbolj pomembnih dogodkov letošnjega leta. Prav tako se vedno bolj glasno ugiba, kdo naj bi nastopil dan po dogodku na slavnostnem koncertu. Zaenkrat sta med nastopajočimi sestri Kylie in Dannii Minogue, na odru pa se jima bo pridružila tudi skupina Take That. Člani skupine že načrtujejo nastop, ki ga bodo izvedli brez nekdanjega člana Robbieja Williamsa, govori pa se, da bi se za tako pomemben nastop vrnil Jason Orange, ki je skupino zapustil leta 2014.

icon-expand Take That v trenutni zasedbi FOTO: Profimedia

Fantje nastopa sicer še niso uradno potrdili, čeprav so se na koncert na gradu Windsor že začeli pripravljati. Vedno glasnejše pa so tudi govorice, da se bo trenutni zasedbi, ki jo sestavljajo Gary Barlow, Mark Owen in Howard Donald, na odru pridružil še en nekdanji član skupine. To pa na razočaranje mnogih ne bo priljubljeni pevec Robbie Williams, ki je nastop zavrnil, ampak Jason Orange, ki je skupino zapustil leta 2014.

icon-expand Take That leta 1993 FOTO: Profimedia

Frontman skupine 52-letni Gary Barlow je sodeloval že pri organizaciji diamantnega jubileja kraljice Elizabete II. leta 2012, kjer so med drugim nastopili Ed Sheeran, sir Tom Jones, Kylie Minogue in sir Elton John. Pisatelj in pevec je bil takrat imenovan tudi za častnika reda britanskega imperija. To je naziv, ki se podeljuje posameznikom, ki so sodelovali pri najpomembnejših dogodkih na nacionalni ravni.