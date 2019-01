Tako je zaljubljen v Nicki, da ji poljublja stopala?

"Blagoslov in srečno novo leto vsem," je s fotografijo, polno nasmehov, na kateri sta Nicki Minaj in njen novi partner Kenny Petty, sporočil očitno srečno zaljubljeni par. Nicki nekateri sicer zamerijo, da je njen novi fant nekdanji zapornik in obsojenec, a je to očitno nič ne moti.

Še bolj zanimiv pa je posnetek, ko sta v džakuziju, nekje na "strehi New Yorka" z dih jemajočim razgledom, kjer jo on ljubkuje po stopalih, ona pa več kot očitno uživa in se smeji. Zagotovo ljubezen dela svoje, saj je pevka posnetek delila s svojimi več kot 97 milijoni sledilcev na Instagramu.

"Kraljica je zaljubljena," je komentiral eden od komentatorjev.

Minajeva je sicer v novo leto vstopila z nastopom v nočnem klubu LIV v Miamiju.