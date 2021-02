Tako kot princesa Diana tudi Meghan in Harry nosečnost naznanila na valentinovo

Meghan Markle in princ Harry sta na valentinovo naznanila, da pričakujeta drugega otroka. Njun prvorojenec Archie Harrison, ki bo 6. maja dopolnil dve leti, bo tako postal starejši brat.

Datum, ko sta sporočila veselo novico, pa je še posebej pomemben, saj je pokojna princesa Dianain Harryjeva mamasvojo drugo nosečnost, ko je pod srcem nosila prav Harryja, uradno naznanila na valentinovo leta 1984.

Po poročanju časopisa Daily Express iz tistega časa so Dianino nosečnost javno objavili v izjavi, ki jo je sporočila Buckinghamska palača. V njej je pisalo, da sta se kraljica Elizabeta in princ Filipnovice zelo "razveselila". Med drugim so še povedali, da Diana, ki je bila takrat stara 22 let, "ni imela nobene preference, ali si želi še enega fantka ali deklico".