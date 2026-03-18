Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

'Tako mi je dala vedeti, da je bil tudi moj odtujeni mož na koncertu'

Los Angeles, 18. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Andy Byron in Kristin Cabot

Kristin Cabot je v podkastu voditeljice Oprah spregovorila o škandaloznem trenutku, ko jo je na koncertu skupine Coldplay v objemu nadrejenega ujela kamera. Osramočena mati je razkrila, da je bil na istem koncertu prisoten tudi njen odtujeni mož, kar je dodalo še večjo napetost že tako neprijetnemu položaju.

Kristin Cabot, ki je z razkrinkano ljubezensko afero s svojim šefom na koncertu skupine Coldplay poskrbela za škandal, o katerem se je govorilo po vsem svetu, je v podkastu priljubljene voditeljice Oprah spregovorila o trenutku, ki jima je življenje obrnil na glavo.

Kristin Cabot
Kristin Cabot
FOTO: Profimedia

Trenutek, ko ju je ujel t. i. kiss cam, je namreč postal viralen, saj je bilo jasno, da zaljubljenca nista želela, da bi ju posneli. Vodja kadrovske službe, ki je po aferi odstopila s položaja, je zdaj razkrila, da je bil na omenjenem koncertu tudi njen odtujeni mož, s katerim sta se skoraj srečala. "Ravno sem prihajala na koncert, ko mi je hči poslala sporočilo in zapisala: 'O, kako super, da sta ti in Andrew na Coldplayu,'" je dejala Cabotova, ki ima dva otroka iz prejšnjega zakona. "Tako mi je dala vedeti, da je bil tudi moj odtujeni mož na koncertu," je dodala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"In v mislih sem si rekla: No, ali bo to čudno, če me vidi z Andyjem? Če ... naletim nanj. Ampak potem sem si rekla: Sem na stadionu Gillette, tukaj je 55.000 ljudi, verjetno ne bom naletela nanj," se je spominjala in z nasmehom na obrazu pripomnila: "Na koncu dneva bi bilo verjetno bolje, če bi res naletela nanj."

Cabotova je dodala, da njenega odtujenega moža ne bi zmotilo, če bi jo videl v dobrem odnosu z nekdanjim sodelavcem. Dejala je, da ve, kako tesno sta sodelovala in da pri tem ne bi bilo nič spornega. "Pozna naravo mojega dela in odnose z izvršnimi direktorji, s katerimi sem delala, celo delila pisarne. To so pač zelo tesni odnosi. In zato to ni bilo pomembno."

Preberi še Po razvpiti aferi prvič spregovorila nekdanja vodja kadrovske službe

Karieri Andyja Byrona in Kristin sta bili tistega dne uničeni. Oba sta namreč zapustila Astronomer, tehnološko podjetje, kjer je bil on izvršni direktor, ona pa vodja kadrovske službe. Slednja naj bi se v času, ko je do omenjenega incidenta prišlo, že razšla s svojim partnerjem in kasneje tudi vložila vlogo za ločitev, medtem ko njen domnevni ljubimec in nekdanji šef nikoli ni javno komentiral svojega zakona in je bil od takrat večkrat opažen s svojo ženo. Cabotova je v preteklosti za Times zatrdila, da z nekdanjim šefom nikoli nista imela spolnega razmerja in da sta se tisto noč na koncertu le poljubila.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
18. 03. 2026 08.00
Jezus Kristus kakšne buče ! A ji je Nika govor napisala?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573