Kristin Cabot, ki je z razkrinkano ljubezensko afero s svojim šefom na koncertu skupine Coldplay poskrbela za škandal, o katerem se je govorilo po vsem svetu, je v podkastu priljubljene voditeljice Oprah spregovorila o trenutku, ki jima je življenje obrnil na glavo.

Trenutek, ko ju je ujel t. i. kiss cam, je namreč postal viralen, saj je bilo jasno, da zaljubljenca nista želela, da bi ju posneli. Vodja kadrovske službe, ki je po aferi odstopila s položaja, je zdaj razkrila, da je bil na omenjenem koncertu tudi njen odtujeni mož, s katerim sta se skoraj srečala. "Ravno sem prihajala na koncert, ko mi je hči poslala sporočilo in zapisala: 'O, kako super, da sta ti in Andrew na Coldplayu,'" je dejala Cabotova, ki ima dva otroka iz prejšnjega zakona. "Tako mi je dala vedeti, da je bil tudi moj odtujeni mož na koncertu," je dodala.

"In v mislih sem si rekla: No, ali bo to čudno, če me vidi z Andyjem? Če ... naletim nanj. Ampak potem sem si rekla: Sem na stadionu Gillette, tukaj je 55.000 ljudi, verjetno ne bom naletela nanj," se je spominjala in z nasmehom na obrazu pripomnila: "Na koncu dneva bi bilo verjetno bolje, če bi res naletela nanj." Cabotova je dodala, da njenega odtujenega moža ne bi zmotilo, če bi jo videl v dobrem odnosu z nekdanjim sodelavcem. Dejala je, da ve, kako tesno sta sodelovala in da pri tem ne bi bilo nič spornega. "Pozna naravo mojega dela in odnose z izvršnimi direktorji, s katerimi sem delala, celo delila pisarne. To so pač zelo tesni odnosi. In zato to ni bilo pomembno."