Tako so 2026 pozdravili zvezdniki

Zakonca Heidi Klum in Tom Kaulitz sta novo leto praznovala na zabavi na otoku Sveti Bartolomej, kjer sta se udeležila zabave didžeja Dipla. Tam je bil tudi Tomov brat Bill Kaulitz.

Na priljubljeni turistični lokaciji predvsem za premožne posameznike sta praznovala tudi sveže pečena zakonca Bezos. V času silvestrskih zabav so se okoli otoka na svojih jahtah mudili tudi zvezdnik lige NBA Michael Jordan, filmski producent David Geffen, lastnik ekipe Dallas Cowboys Jerry Jones in eden od očetov Googla Sergey Brin.

S fotografijo iz bolnišnice pa se je od 2025 poslovila pevka Pink. S sledilci na Instagramu je delila dolg zapis, v katerem se je dotaknila vzponov in padcev leta, ki se je poslovilo. "V letu 2025 puščam za seboj vso svojo bolečino. To leto je bilo za vse nas polno muk in segalo je od popolnoma uničujočega do rahlo nadležnega," je zapisala. "Poslovila sem se od neverjetno pomembnih ljudi in pozdravila nove. Letos sem uresničila sanje, pa tudi nočne more. In leto zaključujem s spoštovanjem." Pevka, ki je najdaljšo noč v letu preživela sama v bolniški postelji, medtem ko je njena družina uživala na smučišču, je prestala poseg vratu, o katerem sicer ni veliko razkrila. Zapisala je le, da bodo nove brazgotine "opomnik, da cenim telo, ki ga imam, in ga uporabljam po svojih najboljših močeh."

Manekenka Chrissy Teigen je novo leto praznovala v družinskem krogu, s sledilci na Instagramu pa je delila posnetek nekaterih trenutkov iz leta, ki se je poslovilo. "Hvala našim prijateljem, našim ekipam, našim družinskim pomočnikom, ljudem, ki skrbijo za našo hišo in življenje, našim otrokom in mojemu možu, da ste to leto naredili polno nepozabnih spominov. Nikoli nismo imeli istega dne dvakrat, to je gotovo! Rada vas imam. Srečno novo leto – naj vam naslednje poglavje prinese točno to, kar potrebujete," je ob tem zapisala. Z domačega kavča je odštevala tudi Khloe Kardashian, ki je s sledilci v Instagram zgodbi (objavi, ki je vidna 24 ur, op. a.) delila, kako s hčerko True gledata spust krogle v New Yorku.

Legendarna Diana Ross, pevki Ciara in Maren Morris, zasedba Little Big Town, korejske zvezdnice iz skupine Le Sserafim ter trojica voditeljev Ryan Seacrest, Andy Cohen in Anderson Cooper so najdaljšo noč v letu preživeli delovno. Bili so namreč del zabavnega programa na trgu Times Square.

S hvaležnostjo za leto 2025 je v novo leto vstopil David Beckham. "Zelo sem srečen, da sem imel v letu 2025 polno trenutkov, ki jih ne bom nikoli pozabil, od svojega 50. rojstnega dne do viteškega naziva," je zapisal na Instagram in dodal: "Zelo sem hvaležen svoji neverjetni ženi, svojim čudovitim otrokom, prijateljem in ekipi, s katero delam vsak dan, nič ne bi bilo mogoče brez vas vseh." V galerijo fotografij, ki jih je objavil skupaj z zapisom, je vključil tudi sina Brooklyna, s katerim sicer trenutno nista v najboljših odnosih.

