Triletnemu Quinnu Watersu iz Bostona so odkrili možganski tumor in pred njim so bile operacija, kemoterapija in presaditev krvotvornih matičnih celic. Ko so prebivalci mesta izvedeli, kakšen boj čaka dečka, so hitro stopili skupaj in družini pomagali v vseh ozirih.

Quinn je tako s podporo družine in meščanov uspešno prestal vse posege in zdravnik mu je dovolil, da odide domov. A imel je en pogoj – deček ne sme zapustiti svoje hiše, kajti njegov imunski sistem je zelo oslabljen in je vsaka bolezen zanj lahko usodna. Tako mora ostati za zaprtimi vrati, dokler si njegovo telo ne opomore.

Prebivalci mesta so se znova angažirali in dečka redno obiskujejo, vsa komunikacija pa poteka na hišnem dvorišču. "Takšne stvari mu pomagajo, da gre lažje čez dan, kajti ves čas je 'zaprt' v hiši, za triletnika to ni lahko," je TV-mreži CBS povedala njegova mamica: "Dobili smo veliko različnih ponudb ljudi, ki bi radi zabavali Quinna – ljudje oblečeni v superjunake, dramski krožek, ki želi nastopi zanj ..." Zanj so slišali tudi lokalni policisti, ki so se na obisk k malemu Quinnu pripeljali s kolesi.