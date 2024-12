Tallulah Willis, hči Bruca Willisa in Demi Moore, se je že drugič zaročila

Hči Bruca Willisa in Demi Moore se je zaročila. Tallulah Willis je veselo novico delila na družbenem omrežju, kamor je objavila galerijo fotografij in videoposnetek. Novica je razveselila tudi njene sestre, ki so ji nemudoma čestitale. 30-letnica je bila v preteklosti že zaročena, tokrat pa naj bi s svojo ljubeznijo navduševala vse prisotne.