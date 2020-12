Tallulah Willis: Mati mi je pomagala na poti do streznitve

Nekdanja zakonca Demi Moore in Bruce Willis imata tri hčere: 32-letno Rumer , 29-letno Scout in 26-letno Tallulah . Najmlajša hči je v intervjuju za profil Story + Rain na Instagramu spregovorila o tem, kako je materina vzgoja vplivala na to, kakšna oseba je danes. "Mati nas je vzgajala tako, da zelo skrbimo za svojo zasebnost in da smo zaščitniške do družine. Jaz sem si njene vrednote v mladosti interpretirala drugače, zato sem se nagibala v napačno smer. Sicer vem, da Demi prihaja iz družine, ki je res ljubeča, skrbna in pozitivna."

Tallulah je dolgo časa čutila, da se z njenimi besedami ne more poistovetiti in da je na nek način drugačna. "Zdelo se mi je, da sem v prostorih nezaželena, in sem se v več situacijah opravičevala, ker sem tam, ker sem v prostoru in ker obstajam. V zadnjih letih, še posebej v procesu zdravljenja in soočanja s svojo odvisnostjo, sem spoznala, da se mi ni treba opravičevati za vsako stvar, in to energijo porabim za kaj drugega."Tallulah je imela namreč precej težav z odvisnostjo od alkohola in prepovedanih substanc.

"Doživela sem trenutek jasnosti in treznosti. Vedela sem, da marsikaj delam narobe, in potrebovala sem pomoč. To je bil trenutek, ko se mi je svet obrnil na glavo. To je bilo 7. julija," se spominja mlada igralka."Poklicala sem mamo in rekla, da potrebujem pomoč. Od takrat naprej nisem spila niti kapljice alkohola."Tallulah je še dejala, da je Demi njena velika vzornica, ker še vedno išče svojo pravo življenjsko pot. "Tudi sama se trudim to ugotoviti."

26-letnica je sicer najmlajša v družini, zato je večkrat čutila pritisk, da mora biti boljša. "Bilo mi je neprijetno, ker sem najmlajša in ker so vsi ljudje okoli mene že razvili svojo ustvarjalnost. Pritisk sem sicer ustvarila sama." A Tallulah meni, da je v tem času naredila konkreten korak naprej. "Mislim, da pri 26 letih šele začneš spoznavati samega sebe,"je še dejala.