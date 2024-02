Tallulah Willis o motnjah hranjenja: Romantizirala sem nezdrave čase

Tallulah Willis, hči igralca Brucea Willisa, opozarja oboževalce, ki trpijo zaradi motenj hranjenja, da pot do okrevanja ni enostavna ravna črta. Najmlajša od treh hčera Demi Moore je na družbenem omrežju delila zapis, v katerem je spomnila, da je tudi sama imela težave in priznala, da se še vedno bori s spremembami, ki se dogajajo v njenem telesu.

Najmlajša hči nekdanjega igralskega para Brucea Willisa in Demi Moore, Tallulah Willis, je na družbenem omrežju delila zapis, v katerem je svoje oboževalce spomnila, da je tudi sama trpela za motnjami hranjenja in iskreno priznala, da se še vedno sooča s sprejemanjem sprememb njenega telesa in videza.

Tallulah Willis je znova spregovorila o težkem okrevanju zaradi motenj hranjenja. FOTO: Profimedia icon-expand

"Doživljam intenziven trenutek romantiziranja nezdravih časov in tega, kako se je bilo premikati skozi dan v telesu, ki je bilo drugačne velikosti. To sem želela povedati na glas, saj vem in upam, da v tem nisem sama," je zapisala 30-letnica, ki je zapisu dodala še nekaj fotografij iz otroštva, da bi se z njimi opomnila na to, zakaj je pomembno, da ostane na pravi poti.

"Ta deklica je tako posebna, kar je čudno vedeti, dati pa ji želim obilje in vitalnost-življenje! A hkrati v istem trenutku čutim, kako me vleče stara želja, ki se pojavi nekje v globinah trebuha, in me primerja z boljšo različico mene," je še zapisala. Objavo je zaključila s tem, da je spomnila svojih več kot 400.000 sledilcev, da je v redu biti sredi nereda, ko stvari še niso popolnoma urejene. Tallulah je bila v zadnjih letih zelo odprta glede svojega okrevanja in je avgusta 2023 delila svoje fotografije prej in potem, da bi ocenila, kako daleč je prišla na svojem potovanju. Sledilce je sicer opozorila, da je ena od fotografij iz obdobja, ko se še ni podala na pot ozdravitve, sicer pa je slavila svoje zdravo telo.

30-letnica je v preteklosti že odkrito spregovorila o svojem boju z anoreksijo, v pismu, ki ga je objavil Vogue leta 2023, pa je zapisala: "Zadnja štiri leta sem trpela za anoreksijo, o čemer nisem želela govoriti, ko sem pri 20. letih postala trezna, pa je bilo zavračanje hrane še zadnja bilka, ki sem se je oprijela." Opisala je, da je bila ekstremno podhranjena, kar pa se je izražalo tudi tako, da jo je vedno zeblo, morala je na transfuzije, s težavo pa se je sprehajala že po soseski, saj jo je skrbelo, da ne bo našla klopce, na kateri bi se med sprehodom lahko spočila. Poleg motenj s hranjenjem, se je Tallulah borila tudi z ADHD, depresijo in mejno osebnostno motnjo, ki so ji jo diagnosticirali med zdravljenjem v Teksasu leta 2022. Razložila je, da sta ji straša, kljub temu, da je oče že imel demenco, pomagala in jo poslala v ustrezno ustanovo za zadravljenje, saj sta opazila, da se je njeno stanje po razhodu z zaročencem Dillonom Bussem še poslabšalo.