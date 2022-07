Tamara Eccleston ponuja 7 milijonov evrov za vrnitev ukradenega nakita

Tamara Ecclestone ponuja bogato nagrado za informacije o ukradenem nakitu in družinski dediščini, ki so jo nepridipravi decembra 2019 odtujili iz njenega doma. Kot je razkrila že takrat, je bil nakit vreden več deset milijonov evrov, ker pa policija še ni odkrila tatu, se je odločila ukrepati kar sama in za informacije ponudila bogato denarno nagrado sedmih milijonov evrov.

"Celotna vrednost ukradenega znaša 31 milijonov evrov, zato ponujam denarno nagrado v vrednosti sedmih milijonov evrov za vsakega, ki bi mi pomagal pri tem, da se mi vrne tisto, kar je mojega," je še povedala manekenka in televizijska osebnost.

"Že misel na te ogabne ljudi, ki brskajo po vseh sobah moje hiše, vdirajo v moj dom, se dotikajo mojih stvari in mi kradejo nekatere najbolj vredne predmete pomeni, da ne bom nikoli več mirno spala v tisti hiši, kot sem pred tem dogodkom," je še odkrito priznala svojim sledilcem v objavi in dodala: "Rop je mojo družino in mene zelo pretresel."

Izjavo je podala le nekaj dni po izidu dokumentarnega filam, ki ga je posnel BBC in nosi naslov Who Stole Tamara Ecclestone's Diamonds? (Kdo je ukradel diamante Tamare Ecclestone?). 38-letnica se v začetku filma spominja, da je bila z možem in hčerkama na počitnicah, ko se je v njenem dvorcu v Londonu zgodil rop.

Novembra je policija že aretirala skupino tatov, ki je ropala domove slavnih in bogatih, vključno s hišo Tamare Ecclestone in nekdanjega nogometaša Franka Lamparda, a ukradenih stvari niso uspeli zaseči.