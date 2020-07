Tamara Ecclestone: Lepo je imeti brata v družini, polni deklet

37-letna Tamara Ecclestone je spet postala starejša sestra. Njen očeBernie je namreč s partnerico Fabiano Flosi dobil sina Acea. "Ne bi mogli biti bolj srečni, kot smo v teh posebnih trenutkih. Lepo je imeti brata v družini, kjer so sama dekleta,"je za britanski The Daily Mail komentirala rojstvo bratca.

44-letna Fabiana je imela precej lahek porod, saj je, kot je povedala za nemške medije, ta trajal le 25 minut. Bernie pa je presrečen, da je v 90. letu dobil svojega prvega sina:"Zelo sem ponosen!"

Bernie je večkrat povedal, da mu je žal, da ni bil bolj prisoten med odraščanjem svojih deklet, zato bo pri malem Aceau zadeva drugačna in bo poskrbel, da bo več z njim. "Nerodno mi je. Moral bi več časa preživeti s svojimi otroki, kot sem. Mislim pa, da sem si s svojimi hčerkami danes v bolj tesnem odnosu kot včasih. Odrasle so," je pred leti povedal v intervjuju in dodal, da ga nikoli ni motilo, da so velike potrošnice njegovega denarja: "Ja, veliko zapravljajo, ampak me to ne moti. Zelo sem ponosen na njih. Dobra dekleta so. Ko pride do denarja, niso nespametne potrošnice. To je nekaj, pri čemer sva tako jaz kot njihova mama vztrajala. Naj bodo pametne z denarjem."

Junija je Tamara na svojem Instagramu Bernieju čestitala za mednarodni dan očetov in dopisala, da boljšega očeta ne bi mogla imeti: "Vesel dan očetov najboljšemu očetu in dedku, ki je vedno tu kot najboljši zgled pravičnosti in prijaznosti. Hvala, da nas imaš neskončno rad. Vedno si bil tu za nas in nas nikoli nisi razočaral. Hvala, ker si."