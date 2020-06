Tamara Ecclestone počitnice preživlja na družinski jahti na Hrvaškem

35-letnica je na Hrvaško prispela v pričetku meseca. Družbo ji delajo mož Jay Rutland , šestletna hči Sophia ter sestra Petra z zaročencem Samom Palmerjem in njenimi štirimi otroki. Družba čas preživlja na jahti, ki je last očeta Bernieja in je ocenjena na nekaj čez 30 milijonov evrov. Luksuzno plovilo z imenom Petara, ki je kombinacija imen obeh hčerk britanskega mogotca je dolga 53 metrov, ima kar šest kabin in z lahkoto gosti širšo druščino.

Tamara utrinke z jahte pogosto objavlja na družabnih omrežjih. Na Instagramu lahko sledilci uživajo v fotografijah krasnega modrega morja, v katerem pa najbolj uživa Tamarina hči Sophia. Slike pa so med oboževalci sprožile veliko polemik, saj se zvezdnica ni mogla izogniti vprašanjem o pandemiji koronavirusa in karanteni, ki jo je prekinila zaradi izleta na Hrvaško. Dedinja milijonskega imperija je vsem, ki so ji očitali nespoštovanje pravil odgovorila: ''Sama ne hodim niti v park ali na telesno vadbo. Sem pol Hrvatica, zato sem se odločila, da bo najbolje in najbolj varno, da se odpravim v rojstno deželo moje mame in tukaj tudi sledim pravilom, ki jih Hrvaška narekuje.''