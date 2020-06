Tamara Ecclestone rojstni dan praznovala na Jadranu

Tamara Ecclestone je z družino na Hrvaško pripotovala na začetku meseca. Družbo na krovu razkošne jahte, ki je last njenega očeta Bernieja, ji delajo mož Jay Rutland , šestletna hči Sophia ter sestra Petra z zaročencem Samom Palmerjem in njenimi štirimi otroki.

Tamara in njena Sophia sta se ohladili v morju, na sebi pa sta imeli enodelne kopalke z istim vzorcem. Slavna družinica je obiskala tudi otok Biševo in znamenito Modro špiljo (Modro jamo).

Slavni sestri Tamara in Petra sta z družinama v enem mesecu prepotovali velik del Dalmacije. Pot jih je vodila od Dubrovnika, Trogirja, Hvara, Lokruma, vse do Korčule. Tamarin mož Jay Rutlandje ljubitelj adrenalina in različnih športov. Na dopustu si vzame čas zase in se zabava med vožnjo z vodnim skuterjem. Včasih se mu pridruži tudi Sophia, ki je po očetu podedovala adrenalinski duh, saj zelo uživa v morskih radostih. "Najbolj neustrašna 6-letnica na svetu," je pod njuno skupno fotografijo zapisal ponosni očka.