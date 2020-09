Tamara Ecclestone skrivala nosečnost: rodila drugo hčer

35-letna hčerka nekdanjega šefa Formule 1, Bernieja Ecclestona , je nosečnost uspešno skrivala vseh devet mesecev, veselo novico pa je potrdil kar njen oče. "Popolnoma sem navdušen, da sem spet dedek. Tamara je pred sedmimi dnevi rodila malo deklico v isti porondnišnici, kjer se je rodil moj sin Ace. Mama in dojenčica sta super. Vnukinja pa je prava mala lepotička," je Bernie povedal za MailOnline v Gstaadu v Švici, kjer ima tudi eno od mnogih vil.

Ray in Tamara sta dobila še eno hčerko.

"Serena in moj sin Ace sta si po starosti zelo blizu, zato se bosta lahko skupaj igrala, ko bosta malo zrastla. Vesel sem, da je Serena z nami. Zbirka vnukov in vnukinj se lepo izpopolnjuje," je še dodal ponosni dedek, ki ima tri vnukinje in dva vnuka.

Tamara je že lani potrdila, da si z možem želita še enega otroka, da pa ima željo po sestrici tudi prvorojenka Sophia. "Nenehno govori o tem, da bi rada sestrico. In zdaj je nastopil čas, ko o tem tudi resno razmišljam. Želi si sestrice, saj je Sophia zelo punčkasta deklica, nima pa želje po bratcu, saj meni, da fantki 'smrdijo'." (smeh)